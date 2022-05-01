ليدز يونايتد يؤكد إصابة ستيوارت دالاس بكسر في الساق أمام مانشستر سيتي

قال نادي ليدز يونايتد في بيان، اليوم الأحد، إن لاعب وسطه ستيوارت دالاس أصيب بكسر في الساق خلال المباراة التي انتهت بهزيمته 4-صفر أمام ضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وأصيب دالاس خلال التحام مع جاك غريليش لاعب سيتي في الوقت الإضافي للشوط الأول من المباراة وتلقى بعض المساعدة في الملعب قبل نقله على محفة خارج الملعب.

وأضاف بيان ليدز: ”يتوقع أن يغيب ستيوارت دالاس عن الملاعب مدة طويلة بسبب أصابته بكسر في الساق خلال مباراة الأمس في الدوري الممتاز أمام مانشستر سيتي“.

📰 Stuart Dallas faces lengthy period out, after sustaining a femoral fracture in yesterday’s clash with Man City — Leeds United (@LUFC) May 1, 2022

وأكد ليدز أن دالاس أمضى الليلة الماضية في المستشفى الجامعي في ليدز، لكنه سيسافر إلى لندن للخضوع لعملية جراحية وللمزيد من الفحوص.

ويحتل ليدز يونايتد المركز 17 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين متقدما بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط، وسيلتقي في الجولة المقبلة من البطولة مع آرسنال اللندني في الثامن من مايو أيار الجاري.

وعاد مانشستر سيتي سريعا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الكبير 4-صفر على ليدز يونايتد، يوم السبت.

وكان ليفربول تقدم إلى الصدارة بفوزه 1-صفر على نيوكاسل يونايتد، ليفرض الضغط على حامل اللقب للرد أمام ليدز الذي يصارع للهروب من الهبوط هذا الموسم.

وأنهى سيتي أي توتر عندما تقدم بهدف مبكر من لاعب الوسط الإسباني رودري بضربة رأس في الدقيقة 13.

وصمد ليدز تحت ضغط سيتي وبذلت الجماهير كل جهد ممكن حتى تصبح الأمور صعبة على الفريق الزائر، لكن نيثن أكي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وحسم سيتي المباراة قبل 12 دقيقة من النهاية عن طريق المتألق غابرييل جيسوس، قبل أن يختتم البديل فرناندينيو الأهداف في الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وحقق سيتي فوزه الرابع على التوالي في كل المسابقات ليصبح رصيده 83 نقطة من 34 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بينما تراجع ليدز للمركز 17 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط، لكنه خاض مباراتين أكثر من إيفرتون صاحب المركز 18.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي ”كنا ندرك ونحن نأتي إلى هنا أسلوب لعب المنافس. عانينا كثيرا في الشوط الأول، لكن في النهاية سيطرنا على اللعب وكان بوسعنا تسجيل المزيد. نتيجة رائعة لنا“.

وأضاف ”يتحلى المنافس بسرعة كبيرة في المقدمة. دافعنا بشكل رائع، وأحيانا في مثل هذه المباريات تكون الركلات الثابتة مهمة جدا. اليوم كان من المهم جدا استغلال فرصنا حتى نصبح الأبطال مجددا“.