ليدز يونايتد يؤكد إصابة ستيوارت دالاس بكسر في الساق أمام مانشستر سيتي

قال نادي ليدز يونايتد في بيان، اليوم الأحد، إن لاعب وسطه ستيوارت دالاس أصيب بكسر في الساق خلال المباراة التي انتهت بهزيمته 4-صفر أمام ضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وأصيب دالاس خلال التحام مع جاك غريليش لاعب سيتي في الوقت الإضافي للشوط الأول من المباراة وتلقى بعض المساعدة في الملعب قبل نقله على محفة خارج الملعب.

وأضاف بيان ليدز: ”يتوقع أن يغيب ستيوارت دالاس عن الملاعب مدة طويلة بسبب أصابته بكسر في الساق خلال مباراة الأمس في الدوري الممتاز أمام مانشستر سيتي“.

📰 Stuart Dallas faces lengthy period out, after sustaining a femoral fracture in yesterday’s clash with Man City

— Leeds United (@LUFC) May 1, 2022