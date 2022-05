جماهير إيفرتون تمطر فندق إقامة لاعبي تشيلسي بالألعاب النارية قبل مباراتهما المرتقبة (فيديو)

قامت جماهير إيفرتون بإطلاق الألعاب النارية لأكثر من ساعة ونصف حتى الثالثة فجرًا لتمنع لاعبي تشيلسي من النوم في فندق إقامتهم بمدينة ليفربول قبل مباراة الفريقين المرتقبة، اليوم الأحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ذا صن“، والتي نشرت فيديوهات للواقعة فإنه يمكن سماع الانفجارات الصاخبة من داخل الفندق حيث تطاير الشرر خارج الفندق.

وعملت جماهير إيفرتون على سلب النوم من أعين لاعبي تشيلسي حتى الثالثة صباحًا، قبل مواجهة الفريقين المصيرية.

Everton fans setting off fireworks at the Chelsea team hotel at 2:40am!

Everton will literally do anything to survive 🎆

📹 @KAEHIAN_B_S #EFC pic.twitter.com/Q0a2y6gJ5h

