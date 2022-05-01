جماهير إيفرتون تمطر فندق إقامة لاعبي تشيلسي بالألعاب النارية قبل مباراتهما المرتقبة (فيديو)

قامت جماهير إيفرتون بإطلاق الألعاب النارية لأكثر من ساعة ونصف حتى الثالثة فجرًا لتمنع لاعبي تشيلسي من النوم في فندق إقامتهم بمدينة ليفربول قبل مباراة الفريقين المرتقبة، اليوم الأحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ذا صن“، والتي نشرت فيديوهات للواقعة فإنه يمكن سماع الانفجارات الصاخبة من داخل الفندق حيث تطاير الشرر خارج الفندق.

وعملت جماهير إيفرتون على سلب النوم من أعين لاعبي تشيلسي حتى الثالثة صباحًا، قبل مواجهة الفريقين المصيرية.

Everton fans setting off fireworks at the Chelsea team hotel at 2:40am! Everton will literally do anything to survive 🎆 📹 @KAEHIAN_B_S #EFC pic.twitter.com/Q0a2y6gJ5h — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 1, 2022

ويصطدم فريق إيفرتون مع نظيره تشيلسي، في مباراة مرتقبة بالجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، على ملعب ”غوديسون بارك“.

ويحتل البلوز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 66، حصدها من الانتصار في 19 مباراة منذ بداية الموسم المحلي للفريق اللندني، بينما حقق التعادل تسع مرات ومني بالهزيمة خمس مرات فقط رغم حالة التخبط التي يعيشها إثر تجميد ملكية النادي لرجل الأعمال الروسي أبراموفيتش.

على الجانب الآخر، يحتل إيفرتون المركز الـ18، برصيد 29 نقطة، ليستقر في مناطق الخطر بجدول ترتيب الدوري.

Remember when Everton fans went mad cos LFC fans hit a building with a firework when celebrating winning the league? Well here's Everton fans last night pic.twitter.com/aKJr92Aizv — PL Champ19n’s Main Stand Ultras 🌍⭐* (@MainStandULTRAS) May 1, 2022

ويواجه إيفرتون -الذي يقوده أسطورة تشيلسي ومدربه السابق فرانك لامبارد- خطر الهبوط للقسم الثاني لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي.

ولم يفز إيفرتون سوى مرة وحيدة في آخر 5 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي، وكانت على حساب مانشستر يونايتد قبل 3 أسابيع.

وكان تشيلسي تعادل مع مانشستر يونايتد إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب ”أولد ترافولد“ في مباراة مقدمة من الجولة السابعة والثلاثين ببطولة الدوري الإنجليزي.

من جانبه، قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، في المؤتمر الصحفي، إنه يتطلع لمواجهته الأولى فرانك لامبارد مدرب إيفرتون، مؤكدا أن لاعب الوسط السابق سيكون دائما من أساطير ستامفورد بريدج رغم الفترة الصعبة التي قضاها في تدريب النادي اللندني.

كان توخيل تولي مسؤولية تشيلسي في يناير من العام الماضي خلفا للمدرب لامبارد وقاد الفريق لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في غضون أشهر قليلة منذ توليه المنصب.

بينما قال لامبارد إن تشيلسي يشكل جزءا كبيرا من مسيرته، لكن ذلك لن يغير من طبيعة المهمة التي يقوم بها، مضيفا أن تركيزه الوحيد ينصب على إعداد فريقه لمحاولة الفوز بالمباراة.

وعند سؤاله عما إذا كان سيبقى في إيفرتون حال هبوطه أوضح لامبارد، قائلا: ”لا أريد الرد على هذا السؤال ولكن ما سأقوله هو أنني أحببت كل دقيقة قضيتها في هذا النادي،استقبلتني الجماهير بحفاوة بالغة وسأبذل قصارى جهدي لإعادة هذا النادي إلى المكانة التي يستحقها“.