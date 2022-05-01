ذا صن: غوارديولا اتفق مع إدارة مانشستر سيتي على تمديد عقده حتى 2025

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الإسباني بيب غوارديولا اتفق مبدئيا مع مانشستر سيتي لتمديد عقده مدربا للفريق حتى 2025، وهو إجراء مهم لإقناع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، بالانتقال إلى ملعب ”الاتحاد“ على حساب منافسه ريال مدريد.

وبحسب مصادر من داخل مانشستر سيتي، فإن بيب غوارديولا أعطى موافقته للإدارة على تجديد عقده لسنتين إضافيتين، حيث ينتهي عقده الحالي صيف 2023، وينص الاتفاق أيضا على سنة إضافية، وهو ما يمدد مهمة المدرب الإسباني في تدريب الفريق لـ10 مواسم كاملة.

وكان غوارديولا قد أجاب عن سؤال بشأن تمديد عقده بعد تجديد ليفربول عقد مدربه الألماني يورغن كلوب، وأكد أنه مهتم فقط بالحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وإكمال مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا بنجاح.

ورغم تصريحات المدرب الإسباني الذي تسلم مهمة تدريب مانشستر سيتي في صيف 2016 بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني، فإن الصحيفة تؤكد أن المدرب اتفق مبدئيا على تجديد عقده.

وأكدت الصحيفة أن مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا سواء توج باللقب أو فشل في ذلك لن يكون له أي تأثير على الاتفاق بين الطرفين بخصوص تجديد العقد.

وخسر مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام تشيلسي 1-0، وفاز في ذهاب نصف النهائي هذا الموسم على ريال مدريد 4-3 ويلعب يوم الأربعاء المقبل، لقاء حاسما لبلوغ النهائي، حيث من المحتمل في حال تأهله أن يصطدم بغريمه التقليدي في إنجلترا فريق ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب في النهائي.

لكن المدرب الإسباني يحظى بالنجاح في إنجلترا، حيث قاد مانشستر سيتي للفوز بـ10 ألقاب في 5 مواسم، وهي لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس رابطة المحترفين 4 مرات، وكأس الاتحاد مرة واحدة، ولقب الدرع الخيرية مرتين.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن صفقة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مرتبطة بمستقبل المدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، وأن تجديد عقده قد يساهم في إقناع مهاجم بروسيا دورتموند باختيار مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد.

وخارج صفقة هالاند فإن بقاء غوارديولا في مانشستر سيتي يعتبر أساسيا لتطوير المشروع واستمرار النجاح وتطوير اللاعبين الشباب.

وفاز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد 4-0، مساء السبت، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن ليفربول الفائز على نيوكاسل يونايتد 1-0 ويتبقى للفريقين 4 لقاءات على نهاية الموسم وحسم لقب البريميرليغ.