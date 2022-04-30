كلوب بعد فوز ليفربول على نيوكاسل: نمتلك مجموعة استثنائية بمواهب وشخصية قوية

كال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، المديح لتشكيلة فريقه بعد الفوز 1-صفر على مضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم السبت ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت رغم إدخال خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية.

واستبعد المدرب الألماني محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد وإبراهيما كوناتي وتياغو ألكانتارا وفابينيو من التشكيلة الأساسية بعد مشاركتهم في الفوز على فياريال في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

وكان هدف نابي كيتا في الشوط الأول كافيا ليتقدم ليفربول بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يحل ضيفا على ليدز يونايتد اليوم السبت.

وأبلغ كلوب الصحفيين عند سؤاله عن قدرة فريقه على تقديم أداء جيد رغم التغييرات ”هذا رائع، أليس كذلك؟ هذا هو السبب الوحيد للموقف الذي نحن فيه الآن.

”كان يجب رؤية وجوه اللاعبين الذين لم يشاركوا اليوم بعد نهاية المباراة، هذا مذهل، كنا نعلم ذلك. هذه مجموعة استثنائية وبمواهب استثنائية وشخصية قوية“.

ليفربول يهزم نيكاسل ويتصدر الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليدز ومانشستر سيتي https://t.co/ZpgW1CYpeR pic.twitter.com/4udcGi1960 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

ومازال ليفربول ينافس على رباعية لا سابق لها، إذ حصد لقب كأس رابطة الأندية المحترفة ويواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 14 مايو أيار.

وكال كلوب المديح للمخضرم جيمس ميلنر بعد الأداء الرائع للاعب البالغ عمره 36 عاما.

وقال: ”رائع. ميلنر مهم للغاية بالنسبة لنا.. لأن على سبيل المثال فهو مفيد للغاية خارج الملعب خاصة عندما لا يتحدث المدرب اللغة الأم للنادي، وأيضا على أرض الملعب، قدم مباراة رائعة اليوم.

وحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فقد حقق ليفربول 42 انتصارًا في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

وأضافت الشبكة أنه على مدار التاريخ لم تحقق سوى 3 فرق فقط عدد انتصارات أكبر من ليفربول في جميع المسابقات خلال موسم واحد.

وأشارت الشبكة إلى أن الفرق الثلاثة هي، إيفرتون (43 انتصار في موسم 1984-1985)، ومانشستر سيتي (44 مباراة في موسم 2017-18) ثم (47 مباراة في موسم 2020-21، ثم (50 مباراة في موسم 2018-19)، ومانشستر يونايتد (44 مباراة في موسم 2008-09).