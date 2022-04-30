رياضة

جماهير ريال مدريد تهتف لكريستيانو رونالدو (فيديو)
تاريخ النشر: 30 أبريل 2022 15:25 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2022 15:40 GMT

جماهير ريال مدريد تهتف لكريستيانو رونالدو (فيديو)

يحتاج ريال مدريد لنقطة واحدة من مباراة أوساسونا للتتويج رسميا بلقب الدوري.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قدمت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني دعما خاصا لنجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو، خلال مباراة إسبانيول الحاسمة بالدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 7 من عمر المباراة، هتفت جماهير سانتياغو برنابيو: ”كريستيانو كريستيانو“، دعما لنجم الفريق السابق ومانشستر يونايتد الحالي بعد وفاة طفله الرضيع.

كان رونالدو قد أعلن وفاة طفله الرضيع، حيث تلقى نجم مانشستر يونايتد دعما من جماهير ليفربول خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي التي غاب عنها.

 

واحتفل رونالدو بهدفه في مباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي بإهداء الهدف لطفله الراحل.

مباراة الليغا
وتقدم ريال مدريد في الشوط الأول على أوساسونا بهدفين سجلهما نجمه البرازيلي رودريغو ليصح قاب قوسين أو أدنى من لقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

ويحتاج ريال مدريد لنقطة واحدة من مباراة أوساسونا للتتويج رسميا بلقب الدوري.

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