جماهير ريال مدريد تهتف لكريستيانو رونالدو (فيديو)

قدمت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني دعما خاصا لنجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو، خلال مباراة إسبانيول الحاسمة بالدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 7 من عمر المباراة، هتفت جماهير سانتياغو برنابيو: ”كريستيانو كريستيانو“، دعما لنجم الفريق السابق ومانشستر يونايتد الحالي بعد وفاة طفله الرضيع.

كان رونالدو قد أعلن وفاة طفله الرضيع، حيث تلقى نجم مانشستر يونايتد دعما من جماهير ليفربول خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي التي غاب عنها.

فيديو هتاف ودعم جماهير #ريال_مدريد للنجم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 7 من عمر مباراة #ريال_مدريد_أسبانيول في الدوري الإسباني. pic.twitter.com/1GDMUHPiPQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

واحتفل رونالدو بهدفه في مباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي بإهداء الهدف لطفله الراحل.

مباراة الليغا

وتقدم ريال مدريد في الشوط الأول على أوساسونا بهدفين سجلهما نجمه البرازيلي رودريغو ليصح قاب قوسين أو أدنى من لقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

ويحتاج ريال مدريد لنقطة واحدة من مباراة أوساسونا للتتويج رسميا بلقب الدوري.