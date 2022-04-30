غوارديولا: دي بروين أفضل لاعب في العالم بمركزه

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إن صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفن دي بروين هو أفضل لاعب في هذا الموقع، وإنه عنصر مهم جدا في تشكيلة الفريق.

وقدم دي بروين أداء متميزا تماما خلال الموسم الحالي، وهز شباك الخصوم 15 مرة، وهيأ 12 فرصة تهديف في 40 مباراة خاضها في جميع المنافسات.

دي بروين يضرب شباك #ريال_مدريد بهدف مبكر من أسيست رياض محرز.#مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/xMl2XCU1sw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وفي آخر 10 مباريات لعبها أحرز دي بروين سبعة أهداف.

وقبل مباراة مانشستر سيتي خارج أرضه مع ليدز يونايتد، في وقت لاحق اليوم السبت، قال المدرب الإسباني المخضرم للصحفيين: ”إنه لاعب مهم جدا.. إنه أفضل لاعب على مستوى العالم يقوم بهذا الدور من خلال قدرته على الركض وسرعة التحول“.

وأضاف: ”يستطيع الركض وتقليص المساحات أمام المنافس. خطير جدا. لاعب جيد جدا جدا.. الكل يعرف ذلك. ليس هذا موسمه الأول في الدوري الممتاز“.

كيفين دي بروين لاعب #مانشستر_سيتي في "١٠" دقائق أمام #ريال_مدريد سجل هدفا وصنع مثله 🤔 #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/aghqCIbwUk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الممتاز برصيد 80 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الملاحق المباشر ليفربول، قبل آخر خمس جولات من الموسم.

وسيلعب ليفربول، اليوم السبت، خارج أرضه في مواجهة نيوكاسل يونايتد.

واستبعد غوارديولا أن يحسم لقب الدوري الممتاز بفارق الأهداف هذا الموسم؛ بالنظر لتقارب رصيد فريقي المقدمة، قائلا: ”الفارق هو نقطة واحدة. ربما يفقد أحد الفريقين بعض النقاط، لا أعتقد أن الفريقين سيهدران بعض النقاط. ربما“.

وأوضح: ”لكن إن نجحنا في إحراز الكثير من الأهداف (اليوم) فلا بأس. وأتمنى أن يحرز نيوكاسل أكبر عدد ممكن من الأهداف (في شباك ليفربول)“.

كأنه يعلم أن #ريال_مدريد سيُقلص الفارق! انفعال غوارديولا على الجزائري رياض محرز بعد اهداره فرصة هدف مؤكد لصالح #مانشستر_سيتي أمام ريال مدريد pic.twitter.com/BFYEJNBPRI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وبعد مواجهة ليدز يونايتد سيسافر مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.

والمتأهل من هذه المواجهة سيلاقي في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة ليفربول وفياريال، علما أن الريدز فاز على ملعبه 2/0 في مباراة الذهاب.

وفي آخر 5 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز سيلعب مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون وويستهام وأستون فيلا.

وخسر مانشستر سيتي ثلاث مرات الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بواقع مرتين أمام توتنهام هوتسبير، ومرة أمام كريستال بالاس، في حين خسر ليفربول مرتين فقط وكانتا أمام ويستهام وليستر سيتي.