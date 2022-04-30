رياضة

غوارديولا: دي بروين أفضل لاعب في العالم بمركزه
تاريخ النشر: 30 أبريل 2022 11:10 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2022 11:55 GMT

غوارديولا: دي بروين أفضل لاعب في العالم بمركزه

دي بروين قدم أداء متميزا تماما خلال الموسم الحالي وهز شباك الخصوم 15 مرة وهيأ 12 فرصة تهديف في 40 مباراة خاضها في جميع المنافسات.

+A -A
المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إن صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفن دي بروين هو أفضل لاعب في هذا الموقع، وإنه عنصر مهم جدا في تشكيلة الفريق.

وقدم دي بروين أداء متميزا تماما خلال الموسم الحالي، وهز شباك الخصوم 15 مرة، وهيأ 12 فرصة تهديف في 40 مباراة خاضها في جميع المنافسات.

وفي آخر 10 مباريات لعبها أحرز دي بروين سبعة أهداف.

وقبل مباراة مانشستر سيتي خارج أرضه مع ليدز يونايتد، في وقت لاحق اليوم السبت، قال المدرب الإسباني المخضرم للصحفيين: ”إنه لاعب مهم جدا.. إنه أفضل لاعب على مستوى العالم يقوم بهذا الدور من خلال قدرته على الركض وسرعة التحول“.

وأضاف: ”يستطيع الركض وتقليص المساحات أمام المنافس. خطير جدا. لاعب جيد جدا جدا.. الكل يعرف ذلك. ليس هذا موسمه الأول في الدوري الممتاز“.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الممتاز برصيد 80 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الملاحق المباشر ليفربول، قبل آخر خمس جولات من الموسم.

وسيلعب ليفربول، اليوم السبت، خارج أرضه في مواجهة نيوكاسل يونايتد.

واستبعد غوارديولا أن يحسم لقب الدوري الممتاز بفارق الأهداف هذا الموسم؛ بالنظر لتقارب رصيد فريقي المقدمة، قائلا: ”الفارق هو نقطة واحدة. ربما يفقد أحد الفريقين بعض النقاط، لا أعتقد أن الفريقين سيهدران بعض النقاط. ربما“.

وأوضح: ”لكن إن نجحنا في إحراز الكثير من الأهداف (اليوم) فلا بأس. وأتمنى أن يحرز نيوكاسل أكبر عدد ممكن من الأهداف (في شباك ليفربول)“.

وبعد مواجهة ليدز يونايتد سيسافر مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.

والمتأهل من هذه المواجهة سيلاقي في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة ليفربول وفياريال، علما أن الريدز فاز على ملعبه 2/0 في مباراة الذهاب.

وفي آخر 5 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز سيلعب مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون وويستهام وأستون فيلا.

وخسر مانشستر سيتي ثلاث مرات الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بواقع مرتين أمام توتنهام هوتسبير، ومرة أمام كريستال بالاس، في حين خسر ليفربول مرتين فقط وكانتا أمام ويستهام وليستر سيتي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play