أرتيتا: تأهل آرسنال لدوري أبطال أوروبا دفعة قوية لمستقبل الغانرز

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، إن تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سيكون بمثابة دفعة ”قوية“ لمستقبل النادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى آرسنال الموسم الماضي محتلا المركز الثامن وحاليا يحتل المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين، متقدما بنقطتين على جاره ومنافسه اللندني توتنهام هوتسبير قبل آخر خمس جولات من الموسم.

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وآخر مرة شارك فيها آرسنال في دوري الأبطال الأوروبي كانت في موسم 2016/2017 وتأهل وقتها لدور الـ16.

وقال أرتيتا لشبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”التأهل لدوري أبطال أوروبا سيكون بمثابة إنجاز كبير مطلوب جدا ودفعة قوية تدفع بالنادي إلى الأمام“.

لكن أرتيتا وهو إسباني، أكد أنه مستعد لمواجهة إمكانية عدم تحقيق هذا الهدف، قائلا: ”هذا جزء من هذه الوظيفة.. لكننا نتمنى الفوز بألقاب في كل موسم وليس التأهل لدوري الأبطال فقط“.

وبعد توليه تدريب آرسنال في 2019، قاد أرتيتا النادي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وبالدرع الخيرية.

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وقال أرتيتا الذي سيحل فريقه ضيفا على وست هام يونايتد، غدا الأحد، إن فريقه سيسعى لتعزيز صفوفه بعناصر جديدة خلال الصيف؛ بهدف الفوز بألقاب كبيرة.

وأضاف أرتيتا: ”نسعى لتعزيز قوة الفريق ولتعزيز تشكيلة البداية لتصبح أكثر قوة“.

وتابع: ”سيعتمد هذا على عدة عوامل.. عودة لاعبين من الإعارة ومدى إمكانية استمرارهم معنا، وعلى وضعنا المالي بناء على الموقع الذي سنحصل عليه في نهاية الموسم، وعلى احتياجات النادي لشراء أو بيع لاعبين“.

وأتم: ”هناك الكثير من علامات الاستفهام. لكنها كرة القدم.. الأمر الجيد هو أن الخطة واضحة لكنها تظل خطة فقط حتى يبدأ التنفيذ“.