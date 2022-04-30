ثأر قديم يحفز نيوكاسل للفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي وتقديم هدية لمانشستر سيتي

يستضيف نيوكاسل يونايتد الذي ضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك منافسه ليفربول الباحث عن البقاء في صراع اللقب، والضغط على المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه ليدز يونايتد، اليوم السبت.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن ثأرًا قديمًا بين الفريقين يرجع لموسم 1995/1996 يدفع نيوكاسل يونايتد للقتال من أجل الفوز باللقاء، وتوجيه ضربة للاعبي فريق ليفربول، وقتل أحلامهم في التتويج باللقب.

محمد صلاح ينال جائزة رابطة النقاد كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي https://t.co/isvc13Yi21 pic.twitter.com/ydHp53yO5q — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

وتعود تفاصيل القصة لموسم 1995/1996، حيث أضاع نيوكاسل يونايتد فارق 12 نقطة كانت تفصله عن منافسه مانشستر يونايتد، لكنه كان أمام فرصة العودة للصدارة بنفس نقاط منافسه ولقاء مؤجل لو فاز على ليفربول على ملعب أنفيلد.

وكان كيفن كيغن هو مدرب نيوكاسل، وتقدم الفريق 2-1 ثم 3-2 قبل أن يسجل ستان كوليمور هدف التعادل ثم الفوز لليفربول 4-3، وكانت الهزيمة قاسية أدخلت دائرة الفريق الشك ورغم استعادة فرصة المشاركة في الصدارة بالفوز على كوينز بارك رينجرز بعد 3 أيام لكنه فقد أمل الحصول على اللقب بشكل نهائي بعد الهزيمة أمام بلاكبيرن روفرز 2-1 وينهي الموسم ثانيًا خلف مانشستر يونايتد بفارق 4 نقاط.

كلوب: تمديد عقدي لن يلعب دورا في إقناع محمد صلاح بالبقاء https://t.co/7MFL7nqM0Y pic.twitter.com/oPczlli6De — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

وكان موسم 1995/1996 فرصة تاريخية لنيوكاسل يونايتد للتويج باللقب الغائب عن الفريق، منذ العام 1927، لكن ليفربول حرمه من الحلم، ويسعى اليوم إلى رد الاعتبار.

وقال الإيرلندي الشمالي كيث جليسبي اللاعب السابق لنيوكاسل لصحيفة ”ذا صن“: ”كان للخسارة في أنفيلد تأثير كبير على الدوري، ومن الرائع أن يكون لنيوكاسل رأي في سباق اللقب الآن، ومن الصعب حقًا علينا جميعًا مشاهدة هذه المباراة بسبب المركز الذي وضعنا أنفسنا فيه“.

وأضاف كيث جليسبي: ”بدا الأمر وكأننا يمكن أن نفوز بالدوري الممتاز، لذا فإن الفوز، اليوم السبت، سيكون مذهلًا، والعديد من اللاعبين الآخرين في هذا الجانب يفكرون بنفس الشيء“.

أس: أرقام جنونية لكريم بنزيما ومحمد صلاح في الدوريين الإسباني والإنجليزي https://t.co/MzFegLD74q pic.twitter.com/PLywFTIrCr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 30, 2022

وتحدث اللاعب الإيرلندي الشمالي عن ذكرياته مع اللقاء، وقال: ”كنت أجلس خلف كيفن مباشرة، وكانت أفضل مباراة شاهدتها على الإطلاق، لكنه كان مقرفًا تمامًا وكان من الصعب جدًا تحمله“.

وأضاف: ”أصيب الجميع في غرفة خلع الملابس بالدمار بعد ذلك، وكان الصمت سائدًا، ولكن كيفن كان لامعًا، وقال: ”إذا لعبت مثل هذا كل أسبوع، ستكون بخير، يسعدني فقط أن أكون مدير نيوكاسل الذي لعب بهذه الطريقة، لقد رفعت معنويات اللاعبين على الفور، لتذكيرنا بأننا لعبنا في مباراة لن ينساها أحد أبدًا“.

واستعاد نيوكاسل قوته بعد بداية موسم سيئ كان مرشحًا للنزول لكن استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الفريق، ودعمه بصفقات مهمة، مكَّناه من تحقيق نتائج جيدة، وإنقاذ الموسم بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.