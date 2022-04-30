أس: أرقام جنونية لكريم بنزيما ومحمد صلاح في الدوريين الإسباني والإنجليزي

علقت صحيفة ”أس“ الإسبانية على تألق الفرنسي كريم بنزيما برفقة ريال مدريد في الدوري الإسباني، والمصري محمد صلاح برفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت أن أرقامهما جنونية في الدوريين المحليين.

ويحتل محمد صلاح مهاجم ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا، وبفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه، كما يعتبر أفضل صانع أهداف هذا الموسم برصيد 13 تمريرة حاسمة.

من جهته يتصدر كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا، وبفارق 10 أهداف عن أقرب مطارديه، كما يتصدر ترتيب صانعي الأهداف برصيد 11 تمريرة حاسمة.

وساهمت أرقام كريم بنزيما من أهداف وصناعة في اقتراب ريال مدريد من لقب الدوري الإسباني، حيث يحتاج لنقطة التعادل أمام إسبانيول للتتويج رسميًا باللقب قبل 4 جولات من النهاية، كما ساهمت أرقام محمد صلاح في بقاء ليفربول منافسًا قويًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتأخر بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. كريم بنزيما يخطف الصدارة ويقترب من تحطيم رقم قياسي مميز لرونالدو https://t.co/Ona03HFkwd pic.twitter.com/QoPkTL09VV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وفي كل المسابقات ساهم محمد صلاح في 44 هدفًا برفقة ليفربول، منها 30 هدفًا، و14 تمريرة حاسمة، وفي دوري أبطال أوروبا سجل 8 أهداف، وصنع هدفًا.

بينما ساهم كريم بنزيما برفقة ريال مدريد في 54 هدفًا، منها 41 هدفًا، و13 تمريرة حاسمة في كل المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا أيضًا برصيد 14 هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

وبالنظر للتغييرات التي حدثت على نظام الكرة الذهبية لهذه السنة، حيث ستمنع بحسب نتائج الموسم، فإن الثنائي كريم بنزيما، ومحمد صلاح، يعتبران مرشحين للفوز بالجائزة التي ستعتمد بشكل كبير على الأرقام الفردية ثم الجماعية.

كريم بنزيما: على جماهيرنا الاستعداد لرؤية شيء ساحر في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي https://t.co/ecENN5Dvwe pic.twitter.com/xlz8FrasLD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

وتوج كريم بنزيما برفقة ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، ويقترب من لقب الدوري الإسباني، ومازال في السباق من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظره، الأربعاء، لقاء حاسم أمام مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي لتعويض خسارة الذهاب 4-3.

بالمقابل قد يقود محمد صلاح ليفربول إلى إنجاز تاريخي بالفوز بـ4 ألقاب هذا الموسم، حيث توج الفريق بلقب كأس رابطة المحترفين في إنجلترا، وسيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، ووضع قدمًا ونصف في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فياريال في ذهاب نصف النهائي 2-0، ويتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.