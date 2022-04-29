برشلونة يوجه البوصلة لـ لوكاكو بعد تعثر التفاوض مع هالاند وليفاندوفسكي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو دخل اهتمامات برشلونة إثر تعثر المفاوضات مع إرلينغ هالاند وروبرت ليفاندوفسكي، وهما الخياران الأولان اللذان حددتهما إدارة النادي الكتالوني للتعاقد مع أحدهما، ويبدو أنه من الصعب جدًا أن يتمكن النادي من التعاقد مع أي منهما هذا الصيف.

ويتنافس ريال مدريد ومانشستر سيتي على التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب هالاند، على الرغم من أن بايرن ميونخ لم يتوقف عن مطاردة اللاعب، في حين أن برشلونة لا يستطيع الوصول إلى المبالغ المالية والعمولات التي تتطلبها صفقة مهاجم بروسيا دورتموند.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن قضية ليفاندوفسكي معقدة أيضًا، حيث كان بايرن صريحًا للغاية عندما يتعلق الأمر بإعلانه بأنه لن يستغني عن المهاجم البولندي الذي يسعى لتجديد التعاقد معه، لكن إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين، فإن النادي البافاري مستعد للاحتفاظ به لمدة عام وتركه يغادر في عام 2023 مجانا عندما ينتهي عقده الحالي.

خطة جديدة

في مواجهة هذا الموقف، فإن إدارة برشلونة مستعدة لاستخدام الخطة C ليظهر اسم لوكاكو مهاجم تشيلسي غير المرتاح في ستامفورد بريدج.

وفي الواقع، كان لوكاكو على وشك الرحيل عن النادي اللندني في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن خلال الصيف كل شيء يشير إلى أنه سيغادر لندن. هذا ما يقوله اللاعب وهناك العديد من الفرق المهتمة بالتعاقد معه.

تاريخ جيد في إيطاليا

جودة هذا المهاجم لا شك فيها على الرغم من حقيقة أنه لا يؤدي كما كان متوقعًا في تشيلسي، حيث سجل 12 هدفًا فقط هذا العام. ومع ذلك في الموسمين السابقين في إنتر ميلان سجل ما مجموعه 64 هدفًا في 95 مباراة، وهي أرقام يجب أخذها في الاعتبار في مسابقة معقدة مثل البطولة الإيطالية.

والتقى ماتيو أليماني وجوردي كرويف بالفعل مع فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال اللاعب لمعرفة احتمالات التعاقد معه، وستكون عملية معقدة للغاية، حيث دفع تشيلسي 115 مليون يورو للتعاقد معه قبل عام واحد.

ويمكن أن يكون الخيار عبارة عن إعارة يدفع فيها برشلونة بعض الأموال دون الحاجة إلى إجراء صفقة بملايين عديدة. هذا يمكن أن يكون حلا رغم أنه حتى الآن لم يكن هناك تحرك حازم من قبل اللاعب.

وفي غضون ذلك، لا يزال ينتظر برشلونة التمويل لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن يبرم تعاقدات جديدة كبيرة، حيث يعمل الرئيس خوان لابورتا للتوصل إلى اتفاقية مع CVC تسمح له بالحصول على نقود لهذه الصفقات. ويجب ألا ننسى أيضًا أن مستقبل لاعبين مثل فيليب كوتينيو وبيانيتش أو ترينكاو من بين آخرين، يجب أن يُحسم لمعرفة كيف تكون فاتورة رواتب النادي.