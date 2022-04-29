تحالف يقوده "تود بويلي" مالك لوس أنغلوس دودجرز يعرض شراء تشيلسي مقابل 3 مليارات دولار

كشفت مصادر عن إنشاء تحالف استثماري يقوده تود بويلي المالك الشريك لفريق لوس أنغلوس دودجرز، يجري مفاوضات حصرية لشراء نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل ثلاثة مليارات دولار.

وكان تحالف بولي ضمن مقدمي عطاءات لشراء النادي الإنجليزي الذي طرحه مالكه الروسي رومان أبراموفيتش للبيع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الثري الروسي، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.

ليس هذا هو العرض الوحيد الذي تم تقديمه اليوم الجمعة، حيث قدم السير جيم راتكليف عرضاً في اللحظات الأخيرة قيمته 25ر4 مليار جنيه إسترليني (3ر5 مليار دولار)، لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، ليصبح الملياردير البريطاني مرشحاً بقوة ليصبح مالكاً للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ أنه من المفهوم أن رئيس نادي إنيوس عقد محادثات مع رئيس تشيلسي بروس باك، وقدم، اليوم الجمعة، ما يمثل حالياً أكبر عرض لشراء النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقوم مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش ببيع النادي بعد أن تمت معاقبته من قبل الحكومة البريطانية، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.