أنطونيو كونتي مدرب توتنهام يرد على تقارير تدريب باريس سان جيرمان

نفى أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة تقارير تفيد بأنه سيترك الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي لينضم إلى باريس سان جيرمان إذا أقيل ماوريسيو بوكيتينو.

وحسم باريس سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي قبل أربع مباريات من النهاية لكنه خرج من كأس فرنسا وودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد ريال مدريد مما أثار تساؤلات حول مستقبل بوكيتينو.

والإيطالي كونتي، الذي انضم إلى توتنهام في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في عقد لمدة 18 شهرا، من بين عدة أسماء بارزة مرشحة لتدريب النادي الفرنسي.

كونتي يطلب ضعف راتبه في توتنهام لتدريب باريس سان جيرمان https://t.co/SgZLwfVPMg pic.twitter.com/wa9EIV7UtE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وقال كونتي للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري أمام ليستر سيتي: ”من الجيد أن تقدر الأندية الأخرى عملي لكني لا أحب أن يردد الناس كلاما لخلق مشاكل وإثارة الجدل، ليس تصرفا صحيحا ويضر بالأندية المذكورة ولاعبي فريقي.

”أضحك من هذه النوعية من الأخبار، يجب أن يظهر الناس الذين يأتون بمثل هذه الأخبار الاحترام لجميع الأطراف وألا يخترعوا أخبارا كاذبة ويعملون على نشرها“.

وحث كونتي لاعبي توتنهام والمشجعين على التركيز على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري برصيد 58 نقطة من 33 مباراة متأخرا بنقطتين عن غريمه آرسنال صاحب المركز الرابع. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 55 نقطة ولعب مباراتين أكثر من ثنائي لندن.

وقال كونتي: ”في هذه اللحظة، يجب أن يكون جمهورنا في كامل تركيزه، نحتاج إلى التركيز على هدف مهم.

”لدينا فرصة كبيرة للحصول على مكان في دوري الأبطال“.

”نعمل بكل جد واللاعبون في كامل تركيزهم، نتحدث كثيرا عن هذه الفرصة“.

”علينا أن نعيش هذا الوضع بشغف وحماس وفرحة، نستحق القتال على مكان في دوري الأبطال“.

كما قدم مدرب توتنهام تحديثا لحالة لاعب الوسط أوليفر سكيب الذي سيغيب عن بقية الموسم بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وقال كونتي: ”تحدثت إلى الأطباء، قالوا إن الجراحة كانت ناجحة وبالتأكيد سيكون أوليفر جاهزا في فترة الاستعداد للموسم الجديد“.

ويستضيف توتنهام منافسه ليستر سيتي صاحب المركز العاشر يوم الأحد.