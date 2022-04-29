كلوب: تمديد عقدي لن يلعب دورا في إقناع محمد صلاح بالبقاء

يأمل المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في أن يوفر قراره بتمديد عقده الاستقرار بالنادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا أنه يريد استمرار نجاح الفريق ”للأبد“.

ومدد المدرب الألماني (54 عاما)، في أكتوبر تشرين الأول 2015، عقده لمدة عامين أمس الخميس ليبقى في أنفيلد حتى 2026.

وأبلغ الصحفيين اليوم الجمعة قبل زيارة إلى نيوكاسل يونايتد: ”نريد استمرار نجاحات النادي لأطول فترة ممكنة إن لم يكن للأبد، هذا لا يعني أنني سأبقى هنا للأبد بالطبع“.

وأضاف: ”حدث التمديد مبكرا وهذا جيد من أجل فترة الانتقالات، لا يمكننا ضمان النجاح ولكن يمكننا ضمان الاستقرار وهذا شيء كبير في الأوقات الصعبة“.

وتابع كلوب: ”نشعر بأننا في منتصف عملية وليس في نهايتها وعندما تكون في المنتصف ترغب في الوصول للنهاية“.

ويرى كلوب أن تمديد عقده على الأرجح لن يلعب دورا في إقناع محمد صلاح وساديو ماني بربط مستقبلهما بالنادي.

وينتهي عقدا صلاح وماني في يونيو حزيران 2013 وتفاوض الثنائي لفترة طويلة مع النادي من أجل التوقيع على عقد جديد.

وواصل كلوب: ”علاقتي بهما رائعة. إن كان (تمديد عقدي) مؤشرا إيجابيا لهما فهذا رائع لكن لا أعتقد أنه عامل حاسم ويعرف اللاعبون الراغبون في البقاء هنا الآن ماذا يتوقعون“.

وأشاد كلوب بقدرة نظيره إيدي هاو على تغيير مسار نيوكاسل وتصعيده من مراكز الهبوط إلى النصف الأعلى بالجدول منذ تولى القيادة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وتابع: ”يمر نيوكاسل بفترة جيدة حقا ولعب إيدي دورا هائلا في ذلك. تعاقدوا مع أحد محللي الأداء لدينا (مارك ايلاند) وبالتأكيد شكل دورا مهما“.

وأوضح: ”أبرموا صفقات ذكية ومن الجيد رؤية كيف يمكن لتغييرات بسيطة أن تساعد الفرق“.

وسيفتقد ليفربول المهاجم روبرتو فيرمينو وتحوم شكوك حول كوستاس تسيميكاس وكيرتس جونز بسبب المرض.

ويتمسك ليفربول بحلم التتويج برباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير شباط الماضي وتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتفصله نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز.