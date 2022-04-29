رياضة

استمرار إطلاق سراح غرينوود بكفالة حتى منتصف يونيو
تاريخ النشر: 29 أبريل 2022 11:26 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2022 12:40 GMT

استمرار إطلاق سراح غرينوود بكفالة حتى منتصف يونيو

مانشستر يونايتد قرر إيقاف غرينوود حتى إشعار آخر بينما فسخت شركة نايكي العملاقة عقد رعاية اللاعب في فبراير شباط الماضي.

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المصدر: رويترز

قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إن فترة إطلاق سراح ميسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد بكفالة ستستمر حتى منتصف يونيو حزيران بعد مزاعم اغتصاب والاعتداء على سيدة.

وأطلق سراح غرينوود (20 عاما) بكفالة في يناير كانون الثاني الماضي لإجراء مزيد من التحقيقات بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكاب جريمتي الاغتصاب والاعتداء.

وألقي القبض عليه في وقت لاحق للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل.

وظهرت هذه المزاعم ضد غرينوود على تطبيق ”إنستغرام“ ثم حذفت في وقت لاحق.

وأبلغت شرطة مانشستر الكبرى رويترز في بيان: ”نواصل التحقيق في بلاغ ورد إلينا في 30 يناير يتضمن صورا ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سيدة تبلغ عن حوادث عنف جسدي“.

وأضافت: ”اعتقل رجل يبلغ 20 عاما في هذا اليوم للاشتباه في اغتصابه واعتدائه على سيدة والتهديد بالقتل وسيبقى في الكفالة المشروطة حتى جلسة استماع في منتصف يونيو“.

وقرر مانشستر يونايتد إيقاف غرينوود حتى إشعار آخر بينما فسخت شركة نايكي العملاقة عقد رعاية اللاعب في فبراير شباط الماضي.

وبدأ المهاجم مسيرته في أكاديمية مانشستر يونايتد وخاض مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا.

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