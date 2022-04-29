استمرار إطلاق سراح غرينوود بكفالة حتى منتصف يونيو

قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إن فترة إطلاق سراح ميسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد بكفالة ستستمر حتى منتصف يونيو حزيران بعد مزاعم اغتصاب والاعتداء على سيدة.

وأطلق سراح غرينوود (20 عاما) بكفالة في يناير كانون الثاني الماضي لإجراء مزيد من التحقيقات بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكاب جريمتي الاغتصاب والاعتداء.

رانجنيك: سأناقش مستقبل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد مع تين هاغ https://t.co/qktftXu4bO pic.twitter.com/7mRYVNclTO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

وألقي القبض عليه في وقت لاحق للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل.

وظهرت هذه المزاعم ضد غرينوود على تطبيق ”إنستغرام“ ثم حذفت في وقت لاحق.

وأبلغت شرطة مانشستر الكبرى رويترز في بيان: ”نواصل التحقيق في بلاغ ورد إلينا في 30 يناير يتضمن صورا ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سيدة تبلغ عن حوادث عنف جسدي“.

رانجنيك: تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا أمر "غير واقعي" https://t.co/zh8LvWq50A pic.twitter.com/gDmU11kK5F — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

وأضافت: ”اعتقل رجل يبلغ 20 عاما في هذا اليوم للاشتباه في اغتصابه واعتدائه على سيدة والتهديد بالقتل وسيبقى في الكفالة المشروطة حتى جلسة استماع في منتصف يونيو“.

وقرر مانشستر يونايتد إيقاف غرينوود حتى إشعار آخر بينما فسخت شركة نايكي العملاقة عقد رعاية اللاعب في فبراير شباط الماضي.

وبدأ المهاجم مسيرته في أكاديمية مانشستر يونايتد وخاض مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا.