رالف رانجنيك يتولى قيادة منتخب النمسا

أعلن غرهارد مليتيتش رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعيين رالف رانجنيك، الذي يقود مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، مدربا لمنتخب النمسا‭ ‬لمدة عامين بهدف التأهل لبطولة أوروبا 2024.

وأكد الألماني رانجنيك، الذي سيترك قيادة يونايتد للهولندي إيريك تين هاغ في نهاية الموسم، أنه سيستمر في منصبه الاستشاري في النادي الإنجليزي.

وقال رانجنيك: ”شرف لي أن أتولى منصب المدرب وأتطلع للعمل مع فريق شاب متعطش للنجاح والمنافسة في بطولة أوروبا (2024) في ألمانيا“.

وأوضح الاتحاد النمساوي أن العقد يمتد لعامين بشكل مبدئي وسيتجدد تلقائيا لعامين إضافيين في حالة التأهل لبطولة أوروبا 2024.

وأضاف أنه يتوقع تسلم رانجنيك المهمة في أواخر مايو آيار بعد نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ مليتيتش مؤتمرا صحفيا: ”نحن سعداء باكتساب مدرب صاحب خبرة دولية ومقتنعون بأن رالف رانجنيك هو الرجل المثالي“.

وتابع: ”بفضل رؤيته سينقل الاتحاد النمساوي والمنتخب الوطني للأمام“.

وتولى رانجنيك تدريب يونايتد بعد إقالة أولي جونار سولشاير في نوفمبر تشرين الثاني لكنه اتفق أيضا على العمل مستشارا لمدة عامين بالنادي.

وسيقود رانجنيك النمسا في مباريات بدوري الأمم الأوروبية في يونيو حزيران المقبل.