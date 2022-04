محمد صلاح ينال جائزة رابطة النقاد كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

نال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021/2022 من رابطة نقاد كرة القدم.

واختير صلاح كأفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة نقاد كرة القدم، للمرة الثانية في مسيرته، حيث فاز بها عام 2018.

وكان المدافع البرتغالي روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، قد فاز بهذه الجائزة العام الماضي.

وسجل محمد صلاح 22 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وبشكل عام سجل صلاح 30 هدفًا وصنع 14 في 44 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات الموسم الحالي.

44 games 🔴

30 goals ⚽

14 assists 🅰@MoSalah is the Football Writers’ Association Footballer of the Year for 2022👑 pic.twitter.com/dAPCN0pKuZ

— Liverpool FC (@LFC) April 29, 2022