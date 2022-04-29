محمد صلاح ينال جائزة رابطة النقاد كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

نال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021/2022 من رابطة نقاد كرة القدم.

واختير صلاح كأفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة نقاد كرة القدم، للمرة الثانية في مسيرته، حيث فاز بها عام 2018.

وكان المدافع البرتغالي روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، قد فاز بهذه الجائزة العام الماضي.

وسجل محمد صلاح 22 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وبشكل عام سجل صلاح 30 هدفًا وصنع 14 في 44 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات الموسم الحالي.

44 games 🔴

30 goals ⚽

14 assists 🅰@MoSalah is the Football Writers’ Association Footballer of the Year for 2022👑 pic.twitter.com/dAPCN0pKuZ — Liverpool FC (@LFC) April 29, 2022

وأسهم محمد صلاح في فوز ليفربول بكأس رابطة المحترفين (بركلات الترجيح على حساب تشيلسي)، وتأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه تشيلسي أيضا.

ويتأخر ليفربول بنقطة وحيدة عن مانشستر سيتي قبل 5 جولات من انتهاء الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع ليفربول قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 2/0 على فياريال الإسباني في ذهاب نصف النهائي على ملعب أنفيلد وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وفشلت محاولات الطرفين بشأن تجديد العقد، ويتردد إن صلاح يريد الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للبقاء في آنفيلد، في الوقت الذي ترفض إدارة الريدز تلبية طلبات اللاعب، في ظل تقدمه في العمر.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، صيف عام 2017، وقاد الريدز للفوز بلقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن محمد صلاح سجل 155 هدفا وصنع 61 في 247 مباراة مع ليفربول.

ومنذ انتقاله إلى ليفربول صيف عام 2017، حصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين، موسمي 2017/2018، و2018/2019.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع نيوكاسل يونايتد غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع فياريال في إياب نصف نهائي الأبطال، ثم يلتقي مع توتنهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، ثم تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم ساوثهامبتون وولفرهامبتون في البريميرليغ.