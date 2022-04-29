رانجنيك: سأناقش مستقبل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد مع تين هاغ

قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت إنه سيناقش مستقبل كريستيانو رونالدو مع المدرب الجديد إيريك تن هاغ ومجلس الإدارة، مع انتهاء عقد مهاجم البرتغال مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم المقبل.

وعاد رونالدو إلى يونايتد مطلع الموسم الحالي بعقد لمدة عامين قادما من يوفنتوس، وسبق له الفوز بثمانية ألقاب مع يونايتد في الفترة من 2003 إلى 2009.

وسجل اللاعب البالغ عمره 37 عاما 17 هدفا في 28 مباراة بالدوري هذا الموسم، وهز الشباك في التعادل 1-1 مع ضيفه تشيلسي أمس الخميس. ولا يتفوق على رونالدو في قائمة هدافي الدوري سوى محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وأبلغ رانجنيك الصحفيين عند سؤاله عن مستقبل رونالدو ”هذا شيء يجب أن نتحدث عنه أنا وإيريك ومجلس الإدارة“.

وأضاف ”عقد كريستيانو ما زال ساريا لمدة عام آخر. من المهم أيضا معرفة موقفه من البقاء في النادي“.

وقال رانجنيك في مقابلة منفصلة مع شبكة ”سكاي سبورتس“ إن القرار النهائي ليس بيده.

وأضاف ”في النهاية، سيكون قرار إيريك وكريستيانو أيضا. ليس لي أن أتحدث عن ذلك لكن كريستيانو قدم أداء رائعا اليوم“.

ومع تسجيل رونالدو ثمانية من آخر تسعة أهداف لمانشستر يونايتد في الدوري، أقر رانجنيك بأن الفريق يعتمد عليه بشكل كبير لكنه قال إن النادي سيركز على التعاقد مع مهاجمين جدد في الصيف.

وتابع المدرب الألماني ”في الوقت الحالي، نعتمد كثيرا على كريستيانو، كما قدم أداء جيدا عند استحواذ تشيلسي على الكرة. لكن يجب أن يكون هناك تركيز على ضم اثنين من المهاجمين الجدد بالتأكيد“.

وسيحل الهولندي تين هاغ محل رانجنيك بعد نهاية الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 55 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن آرسنال رابع الترتيب والذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وفي فترتيه الأولى والثانية سجل رونالدو 141 هدفا وصنع 71 في 328 مباراة مع مانشستر يونايتد.

ويكافح مانشستر يونايتد لاحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 55 نقطة من 35 مباراة ويتأخر بـ5 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع الذي لعب 33 مباراة.