ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. كريستيانو رونالدو يواصل ملاحقة محمد صلاح

أدرك كريستيانو رونالدو التعادل 1-1 ليونايتد، بعد أن وضع ماركوس ألونسو تشيلسي في المقدمة على ملعب أولد ترافورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

وبعد أن أخفق تشيلسي في ترجمة سلسلة من الفرص إلى أهداف في الشوط الأول، تقدم الفريق اللندني بتسديدة ألونسو بالقدم اليسرى من داخل المنطقة.

لكن في غضون دقيقتين فقط أدرك يونايتد التعادل، بعد أن أرسل نيمانيا ماتيتش الكرة إلى رونالدو ليسيطر عليها بشكل رائع في المنطقة، ويضعها في شباك الحارس إدوار مندي.

من قال انه المشكلة؟ كريستيانو رونالدو دائما هو الحل💥 هدف كريستيانو رونالدو الرائع في شباك تشيلسي .#مانشستر_يونايتد_تشيلسي pic.twitter.com/dkA7DdWtXt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

وبات هذا هو الهدف الـ17 لرونالدو في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة القارية في الموسم الحالي مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم فريق توتنهام هوتسبير، بفارق 5 أهداف خلف الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول (المتصدر).

وبقي مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزا وحيدا فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز السادس برصيد 55 نقطة بعد خوضه 35 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال، صاحب المركز الرابع، الذي خاض 33 لقاء فقط.

وأبقت هذه النتيجة تشيلسي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 33 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: