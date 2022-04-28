ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتعادل أمام تشيلسي

واصل مانشستر يونايتد الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب تعادله 1 – 1 مع ضيفه تشيلسي، يوم الخميس، في مباراة مقدمة من المرحلة السابعة والثلاثين للمسابقة العريقة.

تقدم تشيلسي بهدف حمل توقيع الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة 60.

وأدرك مانشستر يونايتد التعادل سريعا عن طريق النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

من قال انه المشكلة؟ كريستيانو رونالدو دائما هو الحل💥 هدف كريستيانو رونالدو الرائع في شباك تشيلسي .#مانشستر_يونايتد_تشيلسي pic.twitter.com/dkA7DdWtXt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

وبات هذا هو الهدف الـ17 لرونالدو في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة القارية في الموسم الحالي مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم فريق توتنهام هوتسبير، بفارق 5 أهداف خلف الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول (المتصدر).

واقترب تشيلسي من حسم نتيجة المباراة لصالحه في الدقيقة 79 حين هيأ ميسون ماونت الكرة بشكل رائع لريس جيمس لكن تسديدة الظهير بقدمه اليسرى اصطدمت بالقائم.

وبقي مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزا وحيدا فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز السادس برصيد 55 نقطة بعد خوضه 35 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال، صاحب المركز الرابع، الذي خاض 33 لقاء فقط.

في المقابل، ارتفع رصيد تشيلسي عند 66 نقطة، ولكنه ظل في المركز الثالث بترتيب البطولة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: