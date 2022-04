رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد يورغن كلوب حتى 2026

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميا، أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول وقع عقدا جديدا مع النادي الإنجليزي يبقيه في أنفيلد حتى العام 2026.

وساعد كلوب، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في 2024، ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز منذ وصوله إلى مرسيسايد في 2015.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴

