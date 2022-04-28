رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد يورغن كلوب حتى 2026

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميا، أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول وقع عقدا جديدا مع النادي الإنجليزي يبقيه في أنفيلد حتى العام 2026.

وساعد كلوب، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في 2024، ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز منذ وصوله إلى مرسيسايد في 2015.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴 — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

وقال كلوب في بيان: ”حيوية الفريق شجعتني على التمديد“.

وأضاف: ”هناك الكثير من الكلمات التي يمكنني استخدامها لوصف ما أشعر به حاليا… السعادة والتواضع والامتنان والتميز والحماس من بين مشاعر كثيرة“.

وتابع: ”خلال الفترة الطويلة التي قضيتها هنا لمست مدى اهتمام ملاك النادي وحماسهم بشأن الفريق ومن الواضح الآن أنهم يهتمون بنفس القدر بمستقبله“.

وأكمل كلوب: ”هناك الكثير من الأشياء التي أعشقها في هذا المكان. كنت أعرف ما ينتظرني قبل القدوم إلى هنا وزاد حبي وفهمي لطبيعة الأمور في النادي بعد وصولي، والآن أصبحت أعرفه أكثر من أي وقت مضى“.

ولطالما كانت نية كلوب ترك أنفيلد عندما تنتهي ولايته الحالية في صيف 2024 ، وأكد هذه الحقيقة مؤخرا في مارس/آذار الماضي.

ولا شك أن كلوب هو مهندس كل ما حققه ليفربول في السنوات السبع الماضية وتأثيره على النادي هائل، حيث جدد عقده مرتين من قبل منذ تعيينه في البداية في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

والأولى – صفقة مدتها ست سنوات – كانت في يونيو/حزيران 2016 بعد بدايته المشرقة ، والثانية كانت في ديسمبر/كانون الأول 2019 ، بعد ستة أشهر من فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة.

لطالما كانت خطته الرحيل في عام 2024 – كان البقاء في ليفربول لمدة تسع سنوات أطول فترة قضاها في نادٍ كمدير فني – لكن المشهد يتغير ولا شك أنه متحمس جدًا لما يمكن أن يحققه هذا الفريق فى المستقبل.

وسيرحل أحد الشخصيات المؤثرة في أنفيلد هذا الموسم هو المدير الرياضي مايكل إدواردز، ويتوقع أن يأخذ استراحة بعد 11 عاما في أنفيلد وسيحل جوليان وارد مكانه، وهو رجل آخر تربطه بكلوب علاقة قوية.

مع وجود عدد من اللاعبين الذين وقعوا صفقات طويلة الأجل وبعض الإضافات المثيرة، وأبرزها لويس دياز فإن ليفربول – يسعى للفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة – سيجعل كلوب يواصل الإشراف على ما يعتقدون أنه سيكون حقبة جديدة ومثيرة.