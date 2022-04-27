توخيل: الحياة لن تتوقف بعد رحيل روديجر عن تشيلسي

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن فريقه غير سعيد بالرحيل الوشيك لمواطنه أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، بنهاية الموسم الجاري، لكنه أضاف أنه يتعين عليه قبول القرار، واستخلاص أفضل ما لدى روديجر فيما تبقى من الموسم.

وكان توخيل أفصح، مطلع الأسبوع الجاري، عن رحيل المدافع الألماني الدولي بعد نهاية عقده، إذ إن العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على الروسي رومان إبراموفيتش، مالك تشيلسي، تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد عقود اللاعبين الحاليين.

وقال توخيل للصحافيين، الأربعاء: ”لا أعتقد أن أي شخص يعجبه هذا القرار، لكن يجب تقبله، شئنا أم أبينا ستكون هناك حياة في تشيلسي بعد توني، لا يهم كيف سيتم حل الموقف، ومدى نشاطنا خلال فترة الانتقالات المقبلة“.

واختتم: ”في النهاية سنواصل القتال، واستخلاص أقصى ما لدى التشكيلة الحالية، ودفعها لتقديم أفضل ما لديها“