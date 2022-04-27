كيف ساهم ليفربول في تخفيف معاناة محمد صلاح وماني أثناء الصيام؟

كشف ساديو ماني عن أن ليفربول يعمل عن كثب مع لاعبيه المسلمين لضمان قدرتهم على التدريب بأفضل ما لديهم خلال شهر رمضان المبارك وأثناء صيام اللاعبين.

وماني هو واحد من أربعة نجوم من ليفربول مسلمين بالإضافة للمصري محمد صلاح والفرنسي إبراهيما كوناتي والغيني نابي كيتا، حيث يحرص الرباعي على صيام شهر رمضان.

وقبل مباراة ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني، تحدث ماني إلى شبكة beIN SPORT وسُئل كيف ساعد ناديه طوال شهر رمضان، فرد قائلا ”ليس من السهل اللعب في رمضان على الإطلاق. قبل رمضان حاولنا التحدث مع القائد لإخبار المدير الفني بإمكانية تغيير مواعيد التدريبات؟ نحن نتدرب في الصباح ، لذلك من الأسهل بالنسبة لنا. إذا كنت تتدرب في الصباح ، فلديك وقت للراحة والعودة إلى المنزل طوال اليوم.

”سيكون الأمر صعبًا إن لم يحدث ذلك لأنه إذا كنت تتدرب حوالي الساعة 2 أو 3 ظهرا ، فسيكون الأمر صعبًا. أعتقد أن هذا يجعل الأمور أسهل ونحاول بذل قصارى جهدنا“.

وأوضح الدولي السنغالي أن أيام المباريات تختلف باختلاف توقيتها سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، مؤكد أهمية اختصاصي التغذية في ليفربول خلال شهر رمضان.

وتابع البالغ من العمر 30 عامًا: ”أعتقد أن ليفربول يحاول تسهيل الأمور علينا ، نتحدث مع خبير التغذية لدينا خاصة قبل المباريات ، نحاول بذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا نستطيع صيام رمضان“.

لا يزال ليفربول في طريقه للفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة ، بعد التتويج بكأس كاراباو بالفعل، حيث بلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وللوصول إلى باريس الشهر المقبل لمواجهة مانشستر سيتي أو ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ، سيتعين عليه تجاوز فياريال بقيادة المدير الفني الإسباني أوناي إيمري.

وفاز فريق ”الغواصة الصفراء“ بالدوري الأوروبي الموسم الماضي وتغلب على يوفنتوس وبايرن ميونخ في طريقه إلى أول ظهور في قبل النهائي منذ 16 عامًا.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الذهاب في أنفيلد في وقت لاحق اليوم ”ربما تكون هناك أفضلية بسيطة (لفياريال) في ظل استهانة محتملة من يوفنتوس أو بايرن، لكن هذا لن يحدث معنا. يريد المنافس الظهور في النهائي، لكن نحن نشعر أيضا بنفس الأهمية“.

وأضاف ”هذا استثنائي وهذا جنون وهذه مباراة مهمة. يبذل الكثير من المدربين واللاعبين قصارى جهدهم طوال مسيرتهم دون المرور بهذه اللحظة. يجب علينا الاحتفال والاستمتاع بالأمر“.