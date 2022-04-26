بعدما سافر لمقابلة رايولا.. ميرور: مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز لضم هالاند

قالت صحيفة ميرور إن النرويجي إيرلينغ هالاند سافر لموناكو للإجتماع مع وكيل أعماله مينو رايولا بعد هزيمة فريقه بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ 3-1 والتي حسمت لقب الدوري الألماني للفريق البافاري.

وحسب تقارير إعلامية ألمانية فليست المرة الأولى الذي يسافر خلالها إيرلينغ هالاند للقاء وكيل أعماله لكن هذه المرة جاءت قبل أسابيع قليلة على تفعيل الشرط الجزائي مع بروسيا دورتموند والذي يبلغ 75 مليون يورو ويسمح له بالرحيل صيف 2023.

ولا زال مستقبل المهاجم النرويجي غير واضح في ظل اهتمام عدة أندية بخدماته رغم كون كل التقارير تؤكد أن مستقبله بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

وأكدت صحيفة “ ميرور “ أن مانشستر سيتي يبقى المرشح الأول للتعاقد مع إيرلينغ هالاند بعدما وافق على شروطه المالية وقدما عرضا ماليا مغريا للاعب ووكلاء أعماله والتي قد تتجاوز 40 مليون يورو كعمولة.

وسجل إيرلينغ هالاند 25 هدف في 27 لقاء هذا الموسم ليرفع عدد أهدافه ل82 هدف في 86 لقاء منذ انضمامه لبروسيا دورتموند قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ورغم أفضلية الثنائي مانشستر سيتي وريال مدريد لكن تقارير إعلامية ألمانية أكدت أن بايرن ميونخ دخل بدوره السباق للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ليكون بديلا للمهاجم والهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي المرشح للرحيل الصيف القادم.

ولازال برشلونة أيضا في سباق التعاقد مع إيرلينغ هالاند بحكم العلاقة الجيدة بين الرئيس خوان لابورتا والوكيل الشهير مينو ريولا ويأمل النادي الكاتالوني في حسم اتفاقه مع صندوق الاستثمار الأمريكي للتوفر على سيولة مالية لصفقات الصيف القادم.

ومن المحتمل أن يحسم إيرلينغ هالاند مستقبله قبل نهاية الشهر القادم ونهاية الدوري الألماني ليمنح لفريق بروسيا دورتموند فرصة البحث عن بديل في سوق الإنتقالات القادم.