ميرور: قوة ومتانة محمد صلاح قد تجعلان ليفربول يتجاوز قانونه غير المكتوب

ألقى أندي دون، الكاتب في صحيفة ”ميرور“، الضوء على التصريحات الأخيرة التي أطلقها الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عبر مجلة ”FourFourTwo“، حيث تحدث فيها عن المفاوضات الجارية مع إدارة ”الريدز“ بشأن عقده.

والتقط الكاتب سطرا واحدا من تصريحات صلاح للمجلة والتي قال فيها: ”بقي لدي عام واحد (على عقده) والجماهير تعرف ما أريد“، ليرد عليه الكاتب قائلا: ”إنهم في الحقيقة لا يفعلون ذلك يا مو، لا يعرفون مقدار المال الذي تريده، لا يعرفون طول مدة الصفقة التي تريدها، لا يعرفون ما إذا كنت تريد الانتقال إلى بلد آخر. ولا ينبغي لهم“.

وشدد الكاتب في مقاله على أن ”الشيء الوحيد الذي لا يتم ذكره كثيرًا عند مناقشة مستقبل صلاح هو مدى قوته“، مستدركا: ”سيبلغ روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، 34 عامًا في الصيف، سيكون ليونيل ميسي في الرابعة والثلاثين من عمره في يونيو، يبلغ كريم بنزيما ذلك العمر الآن، وبالطبع كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 37 عامًا. ولا يزال أمام صلاح شهران من العشرينات من عمره“.

وأردف أندي دون: ”تبقى عدة أشهر على دخول محمد صلاح الثلاثين من عمره، وبحسب موقع TransferMarket، فإن النجم المصري غاب عن 15 مباراة فقط منذ انضمامه إلى بازل عام 2012“.

وأشار: ”وغني عن القول إن المتانة هي إحدى الصفات التي يرغب فيها المدراء، وصلاح يمتلك هذه الصفة بكثرة. لهذا السبب، بالنسبة للاعبين مثله، فهو لا تنطبق عليه القواعد غير المكتوبة الخاصة بتسليم العقود للاعبين في الثلاثينيات من عمرهم أو على وشك الدخول فيها“.

Unusual Mohamed Salah bargaining chip means unwritten contract rule doesn't apply to him | @andydunnmirrorhttps://t.co/IR30k9rz2J pic.twitter.com/IqVwJV7VMy — Mirror Football (@MirrorFootball) April 24, 2022

وينتهي عقد محمد صلاح في 30 يونيو 2023، ويحق له الرحيل مجانًا في 1 يوليو، حال عدم التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه ليفربول.

وأكدت، سابقا، شبكة ”90 Min“، نقلا عن مصادرها في ليفربول، أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال معقدة ومتباعدة إلى حد ما، رغم استئنافها مؤخرًا بعد توقف من ديسمبر 2021.

وأضافت أن ليفربول يرغب في جعل محمد صلاح الأعلى أجرًا في النادي الإنجليزي، لكنهم مترددون في ذلك، حيث يتقاضى فيرجيل فان دايك 250 ألف جنيه إسترليني راتباً، كأعلى اللاعبين أجراً، لكن صلاح يريد 400 ألف إسترليني أسبوعياً.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول ينوي زيادة عرضه ليحصل محمد صلاح على راتب أعلى من 300 ألف جنيه إسترليني، بينما يريد المصري 400 ألف جنيه إسترليني، ولا تزال المفاوضات سارية، ما يمنح الأمل في تجديد العقد.

في حين أكد موقع ”Sunday World“، عبر الصحفي كيفن بالمر، أن النادي الإنجليزي سيقدم عرضا أخيرا لمحمد صلاح من أجل تجديد تعاقده لفترة إضافية.

ويعتبر صلاح من أبرز نجوم ليفربول، منذ انتقاله إلى صفوفه في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، حيث قاده للحصول على 5 ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما، ودوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، كما حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين.