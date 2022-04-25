بروبي مهاجم أياكس يطلب من تين هاغ الانتقال معه لمانشستر يونايتد (فيديو)

قال برايان بروبي مهاجم أياكس أمستردام الهولندي مازحا إنه يأمل في أن يحاول المدير الحالي لفريقه إريك تين هاغ والقادم لمانشستر يونايتد أن يضمه معه إلى أولد ترافورد في غضون عامين.

وسيتولى تين هاغ المسؤولية في مانشستر يونايتد خلفا للمدير الفني المؤقت الحالي رالف رانغنيك في نهاية الموسم، بمجرد أن يكمل موسمه الخامس والأخير مع العملاق الهولندي.

ويسير تين هاغ حاليًا نحو الفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة مع تصدر أياكس المسابقة بفارق أربع نقاط عن أيندهوفن ملاحقه المباشر.

وارتبط تين هاغ بقوة بتدريب يونايتد منذ شهور، وأكد النادي التعيين الأسبوع الماضي.

وقال بروبي عن تين هاغ خلال مؤتمر صحفي، حسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”أنا سعيد جدًا من أجله وهو يستحق ذلك حقًا بعد كل ما فعله مع أياكس. لو أحضرني معه في غضون عامين …. لا لا .. أمزح!“

وانفجر بروبي – الذي عاد إلى أياكس من لايبزيغ الألماني في يناير/كانون الثاني الماضي – ضاحكًا بعد هذا الطلب قبل أن يضحك كل من بالقاعة.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 20 عاما أربعة أهداف في سبع مباريات بالدوري منذ عودته إلى تشكيلة أياكس خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

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وبعد تعيينه مدربا لمانشستر يونايتد، قال تين هاغ: ”إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربًا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي الذي ينتظرنا. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تمامًا على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه“.

”سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد“.

وإذا نجح إيريك تين هاغ المدرب الجديد في تكرار ما حققه في أياكس أمستردام، فإن عشاق النادي الإنجليزي سيستعيدون أمجاد الماضي.

وعين يونايتد تين هاغ مدربا جديدا له، يوم الخميس الماضي، ليترك أياكس بعد أن أصبح واحدا من أنجح المدربين في تاريخ النادي الهولندي.

وخلال أربعة مواسم ونصف مع أياكس، فاز تين هاغ بخمسة ألقاب ليحفر اسمه بين أفضل خمسة مدربين في تاريخ النادي. لكن الأرقام التي حققها هي الأكثر إثارة للإعجاب.

وقاد تين هاغ البالغ عمره 52 عاما أياكس في 138 مباراة في الدوري الهولندي وفاز في 109 مباريات وتجرع 16 هزيمة فقط. وخلال هذه الفترة هز الفريق الشباك 409 مرات بينما استقبلت شباكه 109 أهداف.

لكن الأرقام المذهلة طغت عليها دراما مسيرة النادي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، عندما صعد الفريق من الأدوار التمهيدية ليهزم ريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يخسر في قبل النهائي بهدف في الرمق الأخير أمام توتنهام هوتسبير.

ولعبت هذه الفترة الرائعة دورا في تشكيل سمعة تين هاغ الذي يشتهر بنهجه الهجومي المغامر مع الانضباط التكتيكي وقدرته الكبيرة على تطوير اللاعبين الشبان الذين انضم بعضهم لاحقا لأندية أوروبية كبرى.

وأوضح مانشستر يونايتد السبب الجوهري وراء تعيين تين هاغ، حيث قال جون مورتو مدير الكرة في يونايتد: ”خلال السنوات الأربع الأخيرة التي أمضاها مع أياكس أمستردام أثبت إيريك أنه واحد من أفضل وأنجح المدربين على المستوى الأوروبي من خلال الأداء الهجومي الجذاب لفريقه والتزامه بتطوير العناصر الشابة“.