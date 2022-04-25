فابريزيو رومانو: ريال مدريد توصل لاتفاق مع أنطونيو روديغر

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اتفاق ريال مدريد مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر، على أن ينضم اللاعب لمتصدر جدول ترتيب الليغا الصيف المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ : تم التوصل إلى اتفاق بين أنطونيو روديغر وريال مدريد على صفقة مدتها أربع سنوات، حتى يونيو 2026″.

The agreement between Toni Rüdiger and Real Madrid has been reached on a four year deal, valid until June 2026. ⚪️🤝 #RealMadrid It’s matter of final details before signing the contracts. No official announcement before the end of the season, even if Toni will sign in May. pic.twitter.com/gnTAv6GYr3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2022

وأضاف ”أنها مسألة تفاصيل نهائية قبل توقيع العقود، لا يوجد إعلان رسمي قبل نهاية الموسم“.

وينتهي تعاقد روديغر مع تشيلسي في الـ30 من يونيو المقبل وأعلن توماس توخيل مدرب البلوز رحيل مواطنه بنهاية الموسم الحالي.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة ”ذا أتلتيك“ أمس الأحد ”الوضع هو أنه يريد مغادرة النادي، أبلغني بذلك في حديث خاص“.

Real Madrid have reached verbal agreement with Antonio Rüdiger. Contract not signed yet – but Real Madrid are now closing on Rüdiger deal on a free: here we go soon! ⚪️🤝 #RealMadrid It’s gonna be a long-term deal. Final details to be discussed soon, before signing the contract. pic.twitter.com/Jn0uvP0UQa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2022

وأضاف ”لقد قدمنا ​​كل شيء، دون وجود عقوبات، سيكون بوسعنا على الأقل القتال، لكن أيدينا مقيدة، لا نتعامل مع الأمر بشكل شخصي فهذا قراره، إنه لاعب مهم وسيبقى كذلك حتى نهاية الموسم، لكن هذا أمر محبط“.

وتابع توخيل ”سنفتقده كثيرًا، إنه يمنح شجاعة لزملائه اللاعبين.. هو مدافع من طراز رفيع.. سنحتاج إلى البحث عن بديل آخر“.

وبحسب صحيفة ”ذا أتلتيك“ فقد تم تقديم أول عرض من تشيلسي لروديغر في أغسطس الماضي، لكن هذا الاقتراح كان يُنظر إليه على أنه ”إهانة“ مع أنطونيو روديغر لأنه كان سيحصل بموجبه على 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

توخيل: أنطونيو روديغر سيغادر تشيلسي بنهاية الموسم https://t.co/ztyzqE1Pgt pic.twitter.com/8AXS7w7dBc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

واستغرق الأمر أربعة أشهر لاستئناف المفاوضات بشكل صحيح مرة أخرى واقترب الطرفان كثيرًا من التوصل إلى اتفاق، وقالت صحيفة ”ذا أتلتيك“ إنه في فبراير عرض تشيلسي على روديغر عقدا لمدة أربع سنوات بقيمة 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع.

لكن هذا كان أقل مما كانت بعض الأندية الأخرى على استعداد لدفعه للاعب الألماني، مع عروض تزيد قيمتها عن 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

وانتقل روديغر، البالغ من العمر 29 عاما، من روما إلى تشيلسي صيف عام 2017 مقابل 35 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 47 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 4.

وبالمجمل لعب أنطونيو روديغر مع تشيلسي 196 مباراة سجل فيها 12 هدفا وصنع 7، علما أن قيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو.