فابريزيو رومانو: ريال مدريد توصل لاتفاق مع أنطونيو روديغر

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اتفاق ريال مدريد مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر، على أن ينضم اللاعب لمتصدر جدول ترتيب الليغا الصيف المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ : تم التوصل إلى اتفاق بين أنطونيو روديغر وريال مدريد على صفقة مدتها أربع سنوات، حتى يونيو 2026″.

The agreement between Toni Rüdiger and Real Madrid has been reached on a four year deal, valid until June 2026. ⚪️🤝 #RealMadrid

It’s matter of final details before signing the contracts. No official announcement before the end of the season, even if Toni will sign in May. pic.twitter.com/gnTAv6GYr3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2022