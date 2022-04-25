بوليسيتش يتطلع لإظهار رغبته في اللعب بانتظام مع تشيلسي

قال كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي إنه يتطلع لإظهار رغبته في اللعب لفترة أطول، وأبدى سعادته بتسجيل ”هدف مهم“ بعد المشاركة كبديل خلال الانتصار 1-صفر على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وهز بوليسيتش الشباك في الدقيقة 90 في ملعب ستامفورد بريدج، لينجح تشيلسي في تعويض إهدار ركلة جزاء قبلها عن طريق جورجينيو، ويعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن آرسنال رابع الترتيب الذي خاض مباراة واحدة إضافية.

بوليسيتش ينقذ تشيلسي أمام ويستهام !#تشيلسي_وست_هام pic.twitter.com/rV2AUOBEvw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

وبات بوليسيتش يشارك في عدد محدود من الدقائق في الأسابيع الأخيرة، وظهر اللاعب الأمريكي في التشكيلة الأساسية لآخر مرة عندما خسر تشيلسي 3-1 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في السادس من أبريل نيسان الجاري.

وقال بوليسيتش الذي شارك بدلا من تيمو فيرنر في الدقيقة 76 ”هذا هدف مهم. فرضنا ضغطا كبيرا على المنافس أغلب فترات المباراة، لكن لم نتمكن من الوصول إلى الهدف، لذا أنا سعيد أن بوسعي المساعدة“.

وأضاف ”كنت أحتاج إلى اللعب وصناعة الفارق وإظهار رغبتي في اللعب، وأنا سعيد أني فعلت ذلك“.

توخيل: أنطونيو روديغر سيغادر تشيلسي بنهاية الموسم https://t.co/ztyzqE1Pgt pic.twitter.com/8AXS7w7dBc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

وهذا أول هدف لبوليسيتش منذ هز شباك ليل في دور الستة عشر بدوري الأبطال في 16 مارس آذار الماضي.

وقال بوليسيتش: ”أريد دائما الوجود في الملعب ومساعدة فريقي، وأنا سعيد أني حصلت على الفرصة.. قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في تسجيل الهدف المستحق في النهاية“.

وسيلعب تشيلسي في الجولة المقبلة أمام مانشستر يونايتد في الدوري يوم الخميس.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد فوزه المتأخر بنتيجة 1/0 على ويستهام، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ34 من البريميرليغ.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، فشل لاعبو الفريقين في زيارة الشباك قبل أن ينجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من ماركوس ألونسو.

وشهدت المباراة إضاعة البرازيلي جورجينيو ضربة جزاء في الدقيقة 87، بعدما تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 65 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، حيث حقق الفوز الـ19، في حين تعادل 8 مرات وخسر في 5.

في حين جمدت الخسارة رصيد ويستهام عند 52 نقطة من 34 مباراة في المركز السابع.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع مانشستر يونايتد، يوم الخميس، ثم مع إيفرتون ثم مع وولفرهامبتون في المباريات الثلاث المقبلة.