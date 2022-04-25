ميرور: محمد النني قد يحصل على عقد جديد في آرسنال

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن الدولي المصري محمد النني قد يحصل على عقد جديد في آرسنال في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ومساهمته الجيدة في الفوز على تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة أن النني، البالغ من العمر 29 عاما، أقدم لاعب في آرسنال، وينتهي عقده مع الفريق الصيف القادم، وعبر عن حبه للنادي ورغبته في البقاء، كما يقدم مستويات جيدة في اللقاءات الأخيرة.

محمد النني: النادي يتركني على راحتي في موضوع الصيام.#ارسنال_اليونايتد pic.twitter.com/djQ7QFwN4X — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

وقال النني في تصريحات نشرتها صحيفة ”ميرور“: ”لقد بذلت كل شيء في التدريبات لأكون في التشكيلة الأساسية في كل مباراة، لقد أتيحت لي فرصتي أمام تشيلسي، وأعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا، والأهم من ذلك أننا فزنا في آخر مباراتين. لقد كان انتظارًا طويلاً بالنسبة لي، لكن عليك أن تؤمن بنفسك 100 ٪. أريد مساعدة آرسنال على التواجد في المراكز الأربعة الأولى“.

وأكد محمد النني أن آرسنال يعتبر عائلته وأنه ينتظر قرار الإدارة ومستعد للبقاء وقال: ”لقد كان فريقي لمدة ست سنوات، هم عائلتي وسأمنحهم كل شيء حتى اللحظة الأخيرة. أنا دائمًا أحب التحدي، لا أقرر من يلعب، لكني أستمر في التدريب لأظهر كم أنا جيد ومن أجله (المدير ميكيل أرتيتا) لألعب“.

محمد النني لاعب #ارسنال الذي شارك في مباراة #تشيلسي دقة تمريراته وصلت إلى "90%" خلال المباراة بواقع "36" تمريرة بشكل صحيح من "40" #تشيلسي_ارسنال #ارسنال_تشيلسي pic.twitter.com/vXumkAziIR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

وأضاف الدولي المصري: ”وإذا قال آرسنال ”نريدك“، لا أفكر في الرحيل. لقد كانت عائلتي منذ ست سنوات، وأنا أحب هذا النادي، العقد وكل ذلك، أنا فقط أنتظر النادي ليقرر ما يريد“.

وانتقل محمد النني إلى آرسنال في كانون الثاني / يناير 2016 من بازل السويسري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني وشارك في 142 لقاء وسجل 5 أهداف، ولعب موسم 2019-2020 معارا لفريق بشكتاش التركي.

رغم غيابه عن المشاركة .. ارتيتا يُعانق محمد النني بعد فوز #ارسنال على #تشيلسي بمشاركة أكثر من رائعة للفرعون المصري الذي لعب كل المباراة #ارسنال_تشيلسي #تشيلسي_ارسنال pic.twitter.com/vOX1LC64wY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

وفاز محمد النني رفقة آرسنال بلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في كأس الدرع الخيرية لكنه هذا الموسم لم يظهر مع الفريق سوى في 12 لقاء واستعاد اللعب بشكل رسمي وثقة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في اللقاءات الأخيرة.

ولم يشارك النني مع آرسنال منذ أن لعب كبديل لمدة 6 دقائق أمام مانشستر سيتي يوم 1 يناير الماضي، في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يشارك أمام مانشستر يونايتد قبل أيام.

🗣️ أرتيتا المدير الفني لنادي الأرسنال يتحدث عن المصري محمد النني 🔴 واحد من أهم اللاعبين .. شخص استثنائي وكذلك لاعب كرة قدم رائع يتم تجاهله في بعض الأحيان. 🔴 تمكنت من اقناعه بالبقاء في يناير بعدما كان قريب من الرحيل 🔴 سأتحدث معه نهاية الموسم بشأن تجديد تعاقده مع الغانرز pic.twitter.com/1mI6nUhnoW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2022

وخاض النني المباراة كاملة مع آرسنال أمام مانشستر يونايتد، وهذه المشاركة الثانية له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن لعب ضد مانشستر يونايتد يوم 2 ديسمبر الماضي بالجولة الـ14 .