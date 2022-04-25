رياضة

ميرور: محمد النني قد يحصل على عقد جديد في آرسنال
تاريخ النشر: 25 أبريل 2022 6:55 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2022 7:55 GMT

ميرور: محمد النني قد يحصل على عقد جديد في آرسنال

محمد النني انتقل إلى آرسنال في كانون الثاني / يناير 2016 من بازل السويسري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني وشارك في 142 لقاء وسجل 5 أهداف، ولعب موسم 2019-2020 معارا لفريق بشكتاش التركي.

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن الدولي المصري محمد النني قد يحصل على عقد جديد في آرسنال في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ومساهمته الجيدة في الفوز على تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة أن النني، البالغ من العمر 29 عاما، أقدم لاعب في آرسنال، وينتهي عقده مع الفريق الصيف القادم، وعبر عن حبه للنادي ورغبته في البقاء، كما يقدم مستويات جيدة في اللقاءات الأخيرة.

وقال النني في تصريحات نشرتها صحيفة ”ميرور“: ”لقد بذلت كل شيء في التدريبات لأكون في التشكيلة الأساسية في كل مباراة، لقد أتيحت لي فرصتي أمام تشيلسي، وأعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا، والأهم من ذلك أننا فزنا في آخر مباراتين. لقد كان انتظارًا طويلاً بالنسبة لي، لكن عليك أن تؤمن بنفسك 100 ٪. أريد مساعدة آرسنال على التواجد في المراكز الأربعة الأولى“.

وأكد محمد النني أن آرسنال يعتبر عائلته وأنه ينتظر قرار الإدارة ومستعد للبقاء وقال: ”لقد كان فريقي لمدة ست سنوات، هم عائلتي وسأمنحهم كل شيء حتى اللحظة الأخيرة. أنا دائمًا أحب التحدي، لا أقرر من يلعب، لكني أستمر في التدريب لأظهر كم أنا جيد ومن أجله (المدير ميكيل أرتيتا) لألعب“.

وأضاف الدولي المصري: ”وإذا قال آرسنال ”نريدك“، لا أفكر في الرحيل. لقد كانت عائلتي منذ ست سنوات، وأنا أحب هذا النادي، العقد وكل ذلك، أنا فقط أنتظر النادي ليقرر ما يريد“.

وانتقل محمد النني إلى آرسنال في كانون الثاني / يناير 2016 من بازل السويسري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني وشارك في 142 لقاء وسجل 5 أهداف، ولعب موسم 2019-2020 معارا لفريق بشكتاش التركي.

وفاز محمد النني رفقة آرسنال بلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في كأس الدرع الخيرية لكنه هذا الموسم لم يظهر مع الفريق سوى في 12 لقاء واستعاد اللعب بشكل رسمي وثقة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في اللقاءات الأخيرة.

ولم يشارك النني مع آرسنال منذ أن لعب كبديل لمدة 6 دقائق أمام مانشستر سيتي يوم 1 يناير الماضي، في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يشارك أمام مانشستر يونايتد قبل أيام.

وخاض النني المباراة كاملة مع آرسنال أمام مانشستر يونايتد، وهذه المشاركة الثانية له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن لعب ضد مانشستر يونايتد يوم 2 ديسمبر الماضي بالجولة الـ14 .

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