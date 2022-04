غابرييل جيسوس: الوقت ليس مناسبا لمناقشة مستقبلي مع مانشستر سيتي

قال غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي إن الوقت ليس مناسبا الآن لمناقشة مستقبله في النادي، وسط تكهنات برحيل لاعب منتخب البرازيل في نهاية الموسم.

وتشير وسائل إعلام بريطانية إلى أن مانشستر سيتي الأقرب للتعاقد مع إيرلينغ هالاند هداف بروسيا دورتموند مما سيقلل دقائق اللعب المتاحة أمام جيسوس الذي ينتهي عقده في يونيو حزيران 2023.

وعن رغبته في الاستمرار والقتال على مركزه إذا وصل مهاجم آخر قال جيسوس: ”هذا ليس وقت التفكير في ذلك“.

وأضاف ”تتوقعون مني أن أتحدث عن ذلك لكننا في أفضل فترة بالموسم وأريد الاستمتاع والتركيز مع فريقي وزملائي والقتال على لقب الدوري“.

وأحرز جيسوس أربعة أهداف في الفوز الكاسح 5-1 على واتفورد مطلع الأسبوع.

وتابع ”فزت بلقب الدوري ثلاث مرات مع زملائي وأعرف شعور التتويج وأريد أن يتكرر مجددا“.

Gabriel Jesus will leave Man City in the summer, the plan is clear since months as they're working on Haaland deal and contract expires in 2023. 🇧🇷 #MCFC

Arsenal interest is confirmed and serious, as per @jorgenicola @David_Ornstein – but still no bid/direct talks between clubs. pic.twitter.com/akinrtEy7i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2022