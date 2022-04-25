غابرييل جيسوس: الوقت ليس مناسبا لمناقشة مستقبلي مع مانشستر سيتي

قال غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي إن الوقت ليس مناسبا الآن لمناقشة مستقبله في النادي، وسط تكهنات برحيل لاعب منتخب البرازيل في نهاية الموسم.

وتشير وسائل إعلام بريطانية إلى أن مانشستر سيتي الأقرب للتعاقد مع إيرلينغ هالاند هداف بروسيا دورتموند مما سيقلل دقائق اللعب المتاحة أمام جيسوس الذي ينتهي عقده في يونيو حزيران 2023.

#مانشستر_سيتي يهزم واتفورد 5-1 في مباراة تألق جيسوس الذي سجل وحده 4 أهداف وصنع آخر لرودري، ليتصدر #الدوري_الانجليزي الممتاز ب80 نقطة بفارق 4 نقاط أمام #ليفربول الذي يواجه ايفرتون غدا الأحد.#مانُشسَتر_سيُتيَ_واُتفُورد pic.twitter.com/lPMq8Ro1hC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

وعن رغبته في الاستمرار والقتال على مركزه إذا وصل مهاجم آخر قال جيسوس: ”هذا ليس وقت التفكير في ذلك“.

وأضاف ”تتوقعون مني أن أتحدث عن ذلك لكننا في أفضل فترة بالموسم وأريد الاستمتاع والتركيز مع فريقي وزملائي والقتال على لقب الدوري“.

وأحرز جيسوس أربعة أهداف في الفوز الكاسح 5-1 على واتفورد مطلع الأسبوع.

وتابع ”فزت بلقب الدوري ثلاث مرات مع زملائي وأعرف شعور التتويج وأريد أن يتكرر مجددا“.

Gabriel Jesus will leave Man City in the summer, the plan is clear since months as they're working on Haaland deal and contract expires in 2023. 🇧🇷 #MCFC Arsenal interest is confirmed and serious, as per @jorgenicola @David_Ornstein – but still no bid/direct talks between clubs. pic.twitter.com/akinrtEy7i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2022

وتابع ”لدينا مباراة صعبة أيضا يوم الثلاثاء أمام ريال مدريد (في دوري أبطال أوروبا) وهذا ما أركز فيه“.

ويتقدم مانشستر سيتي بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي خمس مباريات بالدوري.

ويوم السبت أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي هذا الصيف.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي“، والمتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي في الصيف، الخطة واضحة منذ أشهر حيث إنهم يعملون على صفقة إيرلينغ هالاند، وينتهي عقده في عام 2023“.

وأضاف: ”آرسنال مهتم بالتعاقد مع جيسوس، ولكن حتى الآن لا توجد محادثات مباشرة بين الناديين“.

سوبر هاتريك للنجم جيسوس مهاجم مانشستر سيتي في شباك واتفورد😱#مانُشسَتر_سيُتيَ_واُتفُورد pic.twitter.com/JaDSxi9ws8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

وشارك جيسوس في 35 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات الموسم الحالي سجل فيها 11 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وانضم جيسوس، البالغ من العمر 25 عاما لمانشستر سيتي من بالميراس في يناير 2017 مقابل 32 مليون يورو ولعب مع السيتي 230 مباراة سجل فيها 93 هدفا وصنع 46.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن آرسنال سيسعى إلى تعزيز خطه الهجومي في فترة الانتقالات الصيفية مع استعداد ألكسندر لاكازيت وإدوارد نيكيتاه لمغادرة النادي بشكل مجاني.

وبالتالي لن يكون لدى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للغانرز سوى المهاجمين غابرييل مارتينيلي ونيكولاس بيبي كخيارين أساسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا أجرى محادثات مع ممثلي المنتخب البرازيلي الدولي لعدد من الأشهر، بينما عمل المدرب أرتيتا معه في منصبه السابق في ملعب الاتحاد.