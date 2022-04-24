باريس سان جيرمان: مبابي لم يحسم مستقبله حتى الآن

أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، أن نجم الفريق كيليان مبابي، لا يزال يدرس خطوته المقبلة، في ظل الاتصالات التي أجرتها أسرته في قطر، مع مالكي النادي الفرنسي، مؤكدا ثقته في استمرار اللاعب بحديقة الأمراء.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”يتحدث كيليان ويتكلم عن الأمور بوضوح، أصدق حقا ما يقوله، يدرس خطوته المقبلة بتعمق، أظن أنه لم يتخذ قرارا بعد، يعرف ما يريده، ونعرف فيما يفكر، لذا فالأمر بالنسبة لي مسألة وقت، يفكر مليا لاتخاذ القرار الأمثل“.

وأكد المدير الرياضي حدوث مفاوضات في الدوحة، حيث توجه بعض أفراد أسرة المهاجم، في إشارة إلى وجود اتصالات مع مالكي أسهم النادي، وكذلك رئيسه ناصر الخليفي.

يُذكر أن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أشارت إلى سفر فايزة العماري والدة مبابي إلى الدوحة مع نجلها الصغير إيثان الذي يلعب أيضا في أكاديمية النادي الباريسي، وقد أكدت وجودهما في قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقضي الأم وابنها إجازة لبضعة أيام في الدوحة، لكن مصادر قريبة من المفاوضات تشير إلى أنه ستكون هناك اتصالات مع مسؤولي قطر للاستفادة من هذه الرحلة، على الرغم من عدم غياب ريال مدريد عن المشهد.

ويبدو باريس سان جيرمان متفائلا بشأن هذه الزيارة؛ إذ قد تكون هذه الزيارة مفتاحا لإبرام اتفاقية التجديد. هدف النادي هو أن يكون قادرا على الاعتماد على كيليان للموسم المقبل على الأقل بالتزامن مع مونديال قطر الذي ينطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن اقتراح النادي قد يكون لمدة عامين مع التزام سيسهل رحيله إذا قرر ذلك.

وعرْض باريس سان جيرمان مهم للغاية على جميع المستويات، وربما يكون ما يثير الشك لدى اللاعب الذي لطالما كانت رغبته اللعب لريال مدريد بعد أن تعذر التوصل لاتفاق الصيف الماضي، عندما رفض النادي الفرنسي عرضين من النادي الملكي وآخرها تقريبا مع نهاية فترة الانتقالات، وبلغ 200 مليون يورو.

لكن في ريال مدريد، كانوا دائما متفائلين ويثقون في أن مبابي سيصمم على رأيه في الانتقال للنادي، ويقبل عرضا لا يقبل الجدل أيضا، والذي سيجعله الأعلى أجرا في تاريخ النادي الملكي.

ومع ذلك، يعرف الدولي الفرنسي أنه إذا كان الأمر يتعلق بالمال، فسيظل العرض المقدم من باريس أعلى دائما، ويجب عليه تقييم العوامل الأخرى في مسيرته الرياضية.