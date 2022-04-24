رياضة

أليسون بيكر يسخر من بيكفورد عقب مباراة ليفربول وإيفرتون بهذه الطريقة (شاهد)
تاريخ النشر: 24 أبريل 2022 18:43 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2022 19:10 GMT

أليسون بيكر يسخر من بيكفورد عقب مباراة ليفربول وإيفرتون بهذه الطريقة (شاهد)

رد أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي على منافسه بيكفورد حارس إيفرتون، عقب نهاية ديربي الميرسيسايد مساء اليوم الأحد بفوز الريدز. وسجل ليفربول هدفين في

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

رد أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي على منافسه بيكفورد حارس إيفرتون، عقب نهاية ديربي الميرسيسايد مساء اليوم الأحد بفوز الريدز.

وسجل ليفربول هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه وغريمه إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وتعمد بيكفورد السقوط على الأرض بكثرة عقب الإمساك بالكرة، خاصة أن النتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي طوال أحداث الشوط الأول، وبداية الثاني.

ولكن مع تقدم ليفربول، رد أليسون بطريقة ساخرة، وقام بتقليد بيكفورد وأمسك بالكرة وسقط على الأرض في سخرية منه على تضييع الوقت.

وانتصر ليفربول على جاره إيفرتون بهدفين دون رد، في مباراة ”ديربي“ أقيمت على ملعب ”أنفيلد روود“ لحساب الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ”بريميرليغ“.

سيطر ليفربول على المباراة بشكل شبه مطلق واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 83 بالمئة، لكنه استغرق 63 دقيقة ليصل إلى شباك إيفرتون بهدف أحرزه أندرو روبرتسون بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح.

وأمن ”الريدز“ نتيجة الفوز بهدف ثان جاء قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الرسمي للقاء، إثر كرة مقصية لعبها الكولومبي لويس دياز ارتطمت بالأرض ووصلت إلى المهاجم ديفوك أوريغي الذي تابعها برأسه داخل المرمى.

وبات في رصيد ليفربول 79 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة فقط، بينما ظل إيفرتون يُعاني في المركز الثامن عشر بـ29 نقطة.

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