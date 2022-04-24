توخيل: أنطونيو روديغر سيغادر تشيلسي بنهاية الموسم

قال المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي إن مواطنه أنطونيو روديغر أبلغه برغبته في الرحيل عن البلوز بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد روديغر مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، ويتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

الصحفي رامون ألفاريز يؤكد أن أنطونيو روديغر سينضم إلى ريال مدريد كلاعب حر هذا الصيف. الألماني خفض مطالب راتبه والنادي الإسباني مقتنع الآن بأن الصفقة ستتم. pic.twitter.com/K1w19ztoSq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2022

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة ”ذا أتلتيك“: ”الوضع هو أنه يريد مغادرة النادي، أبلغني بذلك في حديث خاص“.

وأضاف: ”لقد قدمنا ​​كل شيء، دون وجود عقوبات، سيكون بوسعنا على الأقل القتال، لكن أيدينا مقيدة، لا نتعامل مع الأمر بشكل شخصي فهذا قراره، إنه لاعب مهم وسيبقى كذلك حتى نهاية الموسم، لكن هذا أمر محبط“.

ووفقا للصحيفة فقد تم تقديم أول عرض من تشيلسي لروديغر في أغسطس الماضي، لكن هذا الاقتراح كان يُنظر إليه على أنه ”إهانة“ مع روديغر لأنه كان سيحصل بموجبه على 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

الصحفي فابريزو رومانو كشف أن ثلاث أندية أجرت اتصالا بمدافع تشيلسي أنطونيو روديغر. يوفنتوس على رأس هذه الأندية والتي يحاولون الضغط على اللاعب للتوقيع معه لأنهم يبحثون عن قلب دفاع جديد. الألماني لا يزال ليس لديه اتفاق كامل مع أي ناد … بايرن ميونخ لم يعد في السباق منذ يناير. pic.twitter.com/fzRsBbXsDN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

وتابع توخيل ”سنفتقده كثيرا، إنه يمنح شجاعة لزملائه اللاعبين.. هو مدافع من طراز رفيع.. سنحتاج إلى البحث عن بديل آخر“.

وينتهي تعاقد المدافعين سيزار أزبليكويتا وأندرياس كريستنسن مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري أيضا.

واستغرق الأمر أربعة أشهر لاستئناف المفاوضات بشكل صحيح مرة أخرى واقترب الطرفان كثيرًا من التوصل إلى اتفاق، وقالت صحيفة ”ذا أتلتيك“ إنه في فبراير عرض تشيلسي على روديغر عقدا لمدة أربع سنوات بقيمة 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع.

لكن هذا كان أقل مما كانت بعض الأندية الأخرى على استعداد لدفعه للاعب الألماني، مع عروض تزيد قيمتها عن 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

بوليسيتش ينقذ تشيلسي أمام ويستهام !#تشيلسي_وست_هام pic.twitter.com/rV2AUOBEvw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

وأشارت إلى أن روديغر تمكن من التحدث مع أندية خارج الدوري الإنجليزي الممتاز حول الانضمام إليها كلاعب حر حر في الصيف منذ يناير، وبالتحديد ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ، كما كان مانشستر يونايتد حريصا أيضا على التحدث مع اللاعب.

وانتقل روديغر، البالغ من العمر 29 عاما، من روما إلى تشيلسي صيف عام 2017 مقابل 35 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 47 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 4.

وبالمجمل لعب روديغر مع تشيلسي 196 مباراة سجل فيها 12 هدفا وصنع 7، علما أن قيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو.

عزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد فوزه المتأخر بنتيجة 1/0 على ويستهام، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ34 من البريميرليغ.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، فشل لاعبو الفريقين في زيارة الشباك قبل أن ينجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من ماركوس ألونسو.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 65 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، حيث حقق الفوز الـ19، في حين تعادل 8 مرات وخسر في 5.