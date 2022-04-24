رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يتمسك بالمركز الثالث بفوز متأخر على ويستهام (فيديو)
تاريخ النشر: 24 أبريل 2022 15:15 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2022 16:15 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يتمسك بالمركز الثالث بفوز متأخر على ويستهام (فيديو)

في وقت لاحق يلتقي ليفربول مع إيفرتون على ملعب أنفيلد في ديربي ميرسيسايد.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

عزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد فوزه المتأخر بنتيجة 1/0 على ويستهام، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ34 من البريميرليغ.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، فشل لاعبو الفريقين في زيارة الشباك قبل أن ينجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من ماركوس ألونسو.

وشهدت المباراة إضاعة البرازيلي جورجينيو ضربة جزاء في الدقيقة 87، بعدما تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 65 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، حيث حقق الفوز الـ19، في حين تعادل 8 مرات وخسر في 5.

في حين جمدت الخسارة رصيد ويستهام عند 52 نقطة من 34 مباراة في المركز السابع.

2022-04-8745

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع مانشستر يونايتد، يوم الخميس، ثم مع إيفرتون ثم مع وولفرهامبتون في المباريات الثلاث المقبلة.

ولحساب الجولة الـ34 فاز بيرنلي 1/0 على وولفرهامبتون سجله ماتي فيدرا في الدقيقة 62، وتعادل برايتون 2/2 مع ساوثهامبتون.

ويلتقي في وقت لاحق ليفربول مع إيفرتون على ملعب أنفيلد في ديربي ميرسيسايد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play