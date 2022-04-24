ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يتمسك بالمركز الثالث بفوز متأخر على ويستهام (فيديو)

عزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد فوزه المتأخر بنتيجة 1/0 على ويستهام، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ34 من البريميرليغ.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، فشل لاعبو الفريقين في زيارة الشباك قبل أن ينجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من ماركوس ألونسو.

بوليسيتش ينقذ تشيلسي أمام ويستهام !#تشيلسي_وست_هام pic.twitter.com/rV2AUOBEvw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

وشهدت المباراة إضاعة البرازيلي جورجينيو ضربة جزاء في الدقيقة 87، بعدما تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 65 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، حيث حقق الفوز الـ19، في حين تعادل 8 مرات وخسر في 5.

في حين جمدت الخسارة رصيد ويستهام عند 52 نقطة من 34 مباراة في المركز السابع.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع مانشستر يونايتد، يوم الخميس، ثم مع إيفرتون ثم مع وولفرهامبتون في المباريات الثلاث المقبلة.

ولحساب الجولة الـ34 فاز بيرنلي 1/0 على وولفرهامبتون سجله ماتي فيدرا في الدقيقة 62، وتعادل برايتون 2/2 مع ساوثهامبتون.

ويلتقي في وقت لاحق ليفربول مع إيفرتون على ملعب أنفيلد في ديربي ميرسيسايد.