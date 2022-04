مباراة ليفربول ضد إيفرتون.. محمد صلاح يستهدف رقما تاريخيا في "ديربي ميرسيسايد"

يستهدف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الوصول لرقم تاريخي عندما يواجه إيفرتون، مساء اليوم الأحد، في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، على موقع ”تويتر“، فإن ”صلاح يسعى إلى أن يصبح أول لاعب من ليفربول يحرز هدفين أو أكثر مرتين في ديربي ميرسيسايد خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز“.

وكان صلاح أحرز ثنائية في مباراة الدور الأول بالبريميرليغ أمام إيفرتون، والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 4-1.

ويسعى ليفربول بقوة لتحقيق الفوز اليوم، من أجل مواصلة مطاردته لمانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ”الريدز“ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ76 نقطة من 32 مباراة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، والذي لعب 33 مواجهة.

🔴 Mo Salah is aiming to be the first @LFC player to score two or more goals in both Merseyside derbies in a #PL season#LIVEVE pic.twitter.com/WAiYU70NqU

— Premier League (@premierleague) April 24, 2022