مباراة ليفربول ضد إيفرتون.. محمد صلاح يستهدف رقما تاريخيا في "ديربي ميرسيسايد"

يستهدف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الوصول لرقم تاريخي عندما يواجه إيفرتون، مساء اليوم الأحد، في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، على موقع ”تويتر“، فإن ”صلاح يسعى إلى أن يصبح أول لاعب من ليفربول يحرز هدفين أو أكثر مرتين في ديربي ميرسيسايد خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز“.

وكان صلاح أحرز ثنائية في مباراة الدور الأول بالبريميرليغ أمام إيفرتون، والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 4-1.

ويسعى ليفربول بقوة لتحقيق الفوز اليوم، من أجل مواصلة مطاردته لمانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ”الريدز“ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ76 نقطة من 32 مباراة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، والذي لعب 33 مواجهة.

🔴 Mo Salah is aiming to be the first @LFC player to score two or more goals in both Merseyside derbies in a #PL season#LIVEVE pic.twitter.com/WAiYU70NqU — Premier League (@premierleague) April 24, 2022

ويسعى ليفربول للحفاظ على فرصه في التتويج بالرباعية خلال الموسم الجاري، إذ ينافس حتى الآن على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وتوج بلقب كأس الرابطة، وتنتظره مواجهة نارية ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيرا يواجه فياريال في الدرو نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعدما نجح في إحراز 22 هدفا، حتى الآن.

وحصل محمد صلاح على لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ”مرتين“ موسمي 2017-2018، و2018 – 2019.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وحتى الآن لم يستطع الطرفان التوصل لاتفاق حول التجديد.

وعندما سُئِل صلاح عن إمكانية الفوز بجائزة الكرة الذهبية، قال في حواره مع مجلة ”فور فور تو“ العالمية ”بالطبع هذا يعني الكثير، سيعني الفوز بها الكثير“.

وأضاف ”أحد أهدافي في الحياة هو تغيير الناس، وخاصة في بلدي، البلد العربي، ليتمكنوا من تحقيق ما يريدون تحقيقه، هذه الأشياء تمنحهم إيمانًا أكبر بأنفسهم، وبإمكانهم فعل ما يريدون“.

وبسؤاله عن طموحه ليصبح هداف ليفربول التاريخي، إذ إنه سجل حتى الآن 155 هدفا ويحتل المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي فيما يأتي إيان راش في الصدارة بـ346 هدفا علق ”أتمنى تحقيق الأمر قبل رحيلي، تسجيل أكثر من 300 هدف أمر صعب، لكن لنر“.