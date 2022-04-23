رياضة

ديدييه دروغبا يسقط في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم
تاريخ النشر: 23 أبريل 2022 20:31 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2022 20:40 GMT

ديدييه دروغبا يسقط في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم

سقط ديدييه دروغبا في انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم على مقعد الرئيس. وحصد دروغبا 21 صوتا من أصل (131) متاحة للتصويت. وتواجد دروجبا في المركز الثالث بعد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سقط ديدييه دروغبا في انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم على مقعد الرئيس.

وحصد دروغبا 21 صوتا من أصل (131) متاحة للتصويت.

وتواجد دروجبا في المركز الثالث بعد كل من إدريس ياسين وسوري ديباتيه.

وأصبحت المنافسة بين إدريس ياسين وسوري ديباتيه في جولة الإعادة على منصب رئيس الاتحاد الإيفواري، حيث حصد الأول على 59 صوتا والثاني 50 صوتا.

وفاز إدريس ياسين ديالو برئاسة الاتحاد الإيفواري في جولة الإعادة بـ63 صوتا مقابل 61 صوتا لسوري ديباتيه.

واعتزل دروغبا ممارسة كرة القدم في 2018 بعد رحلة طويلة لعب فيها لأندية تشيلسي ومارسيليا وغلطة سراي ومونتريال.

ولعب دروغبا 88 مباراة بقميص كوت ديفوار سجل خلالها 61 هدفا وصنع 11 أخرى.

وانضم النجم الإيفواري  إلى قاعة مشاهير أساطير الدوري الإنجليزي مع كل من وايان رايت وبول سكولز.

وشارك دروغبا نجم تشيلسي السابق في 254 مباراة مع البلوز، سجل خلالها  104 أهداف، وتوج بلقب البريمرليغ 4 مرات، وفاز بجائزة هداف البريمرليغ مرتين، كما حصد جائزة أفضل مُمرِّر مرة، وتواجد مرتين في تشكيلة الموسم الإنجليزية من رابطة اللاعبين المحترفين.

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