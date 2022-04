ديدييه دروغبا يسقط في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم

سقط ديدييه دروغبا في انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم على مقعد الرئيس.

وحصد دروغبا 21 صوتا من أصل (131) متاحة للتصويت.

وتواجد دروجبا في المركز الثالث بعد كل من إدريس ياسين وسوري ديباتيه.

وأصبحت المنافسة بين إدريس ياسين وسوري ديباتيه في جولة الإعادة على منصب رئيس الاتحاد الإيفواري، حيث حصد الأول على 59 صوتا والثاني 50 صوتا.

