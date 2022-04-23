ديدييه دروغبا يسقط في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم

سقط ديدييه دروغبا في انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم على مقعد الرئيس.

وحصد دروغبا 21 صوتا من أصل (131) متاحة للتصويت.

وتواجد دروجبا في المركز الثالث بعد كل من إدريس ياسين وسوري ديباتيه.

وأصبحت المنافسة بين إدريس ياسين وسوري ديباتيه في جولة الإعادة على منصب رئيس الاتحاد الإيفواري، حيث حصد الأول على 59 صوتا والثاني 50 صوتا.

Detailed first round results from the Ivory Coast FA presidential elections. 👇🏾 pic.twitter.com/ZqTgFxMhoL — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) April 23, 2022

وفاز إدريس ياسين ديالو برئاسة الاتحاد الإيفواري في جولة الإعادة بـ63 صوتا مقابل 61 صوتا لسوري ديباتيه.

واعتزل دروغبا ممارسة كرة القدم في 2018 بعد رحلة طويلة لعب فيها لأندية تشيلسي ومارسيليا وغلطة سراي ومونتريال.

ولعب دروغبا 88 مباراة بقميص كوت ديفوار سجل خلالها 61 هدفا وصنع 11 أخرى.

وانضم النجم الإيفواري إلى قاعة مشاهير أساطير الدوري الإنجليزي مع كل من وايان رايت وبول سكولز.

وشارك دروغبا نجم تشيلسي السابق في 254 مباراة مع البلوز، سجل خلالها 104 أهداف، وتوج بلقب البريمرليغ 4 مرات، وفاز بجائزة هداف البريمرليغ مرتين، كما حصد جائزة أفضل مُمرِّر مرة، وتواجد مرتين في تشكيلة الموسم الإنجليزية من رابطة اللاعبين المحترفين.