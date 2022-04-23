ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يسقط مانشستر يونايتد ويعزز حظوظه للفوز بالمركز الرابع

أنعش آرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة بالفوز على مانشستر يونايتد.

ودخل آرسنال المباراة التي أقيمت في معقله، ملعب الإمارات، بقوة ليتقدم بثنائية تفاريس وساكا على يونايتد الذي قلل الفارق بقدم كريستيانو رونالدو، قبل أن ينهي غرانيت تشاكا المباراة بتسديدة صاروخية؛ لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدف واحد.

معاناة دفاع مانشستر يونايتد مستمرة رغم عدم لعب ماغواير.#مانشستر_يونايتد_ارسنال #ارسنال_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/P3oawk9pkS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

ورفع آرسنال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط أمام توتنهام الذي سيواجه برينتفورد اليوم السبت، و 6 نقاط أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.