كم هدفا يفصل كريستيانو رونالدو عن محمد صلاح وصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؟

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في تقليص فارق الأهداف مع محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؛ بعدما سجل هدفا لفريقه في مرمى آرسنال بالجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد رونالدو لقيادة خط هجوم مانشستر يونايتد مجددا بعدما غاب عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لوفاة نجله الرضيع، المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح ثنائية ولفتة رائعة أيضا من جماهير ليفربول تجاه رونالدو بعدما دعمته جماهير أنفيلد في الدقيقة السابعة لوفاة نجله.

كريستيانو رونالدو يصبح هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 100 هدف في كل من المسابقات التالية: ◎ الدوري الإسباني (311)

◉ الدوري الإنجليزي الممتاز

◎ دوري أبطال أوروبا (140) ولديه 115 هدف مع منتخب البرتغال أيضًا. 💯#ارسنال_مانشستر_يونايتد #الدوري_الانجليزي #CR7𓃵 pic.twitter.com/EcNH5uBeLD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

وبالهدف الذي سجله رونالدو أمام آرسنال رفع رصيده إلى 1٦ هدفا بفارق ٦ عن متصدر ترتيب الهدافين صلاح بـ 22 هدفا، وبفارق هدف واحد فقط عن سون صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

أرقام قياسية عظيمة..

ومنح الهدف كريستيانو رونالدو أرقاما قياسية عظيمة، حيث بات اللاعب الأول في التاريخ الذي يسجل 100 أو أكثر في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني.

ويمتلك رونالدو أيضا أكثر من 100 هدف مع منتخب البرتغال وفي دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأول في مانشستر يونايتد الذي يسجل هدفا في شباك آرسنال بملعب الإمارات معقل الغانرز منذ جيسي لينغارد في عام 2017.