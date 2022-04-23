رياضة

تن هاغ: لن أغير آرائي الخاصة بالتدريب في مانشستر يونايتد
تاريخ النشر: 23 أبريل 2022 12:25 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2022 13:05 GMT

تن هاغ: لن أغير آرائي الخاصة بالتدريب في مانشستر يونايتد

يتوقع الهولندي إيريك تن هاغ أن يستجيب اللاعبون له ويتعاونون معه عندما يتولى تدريب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

يتوقع الهولندي إيريك تن هاغ أن يستجيب اللاعبون له ويتعاونون معه عندما يتولى تدريب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل مؤكدا عزمه على مواجهة اللاعبين الذين يقدمون أداء أقل من المستوى المطلوب.

وسيتولى تن هاغ تدريب مانشستر يونايتد بداية من الموسم القادم خلفا للمدرب المؤقت الحالي الألماني رالف رانجنيك الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم.

وأشار تن هاغ إلى أن الانتقال من الدوري الهولندي إلى فريق مليء بالأسماء الكبيرة لن يغير أسلوبه التدريبي قائلا في تصريحات لصحيفة تراو الهولندية: ”لن أغير آرائي الخاصة بالتدريب“.

وأضاف: ”يتحدد أسلوب لعبك بناء على ما لديك من عناصر لكني أحدد المعايير والمستويات المرتبطة بذلك“.

وتابع المدرب الهولندي أنه لا يقدم أي تنازلات في مثل هذه المواقف موضحا أن مثل هذه النقاشات ستتم خلف أبواب مغلقة“.

وأكد تن هاغ أيضا أنه سيلعب دورا كبيرا في صفقات الانتقالات في يونايتد وهو ما اشترطه قبل القبول بتولي المهمة.

وأوضح تن هاغ أيضا أنه مستعد للاهتمام الإعلامي الكبير المتوقع خلال عمله في أولد ترافورد بما أنه سيكون مسؤولا عن النتائج.

وتولى تن هاغ تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2017، وقاد الفريق في 210 مباريات، حقق الفوز في 156 مباراة، وتعادل في 25 مباراة، وخسر في 29، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وحقق تن هاغ مع أياكس لقب الدوري الهولندي مرتين، إضافة إلى لقبين في كأس هولندا، ولقب في كأس السوبر الهولندي، وصعد معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يكافح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، علما أنه ودع من دور الـ16 في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

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