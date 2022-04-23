تن هاغ: لن أغير آرائي الخاصة بالتدريب في مانشستر يونايتد

يتوقع الهولندي إيريك تن هاغ أن يستجيب اللاعبون له ويتعاونون معه عندما يتولى تدريب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل مؤكدا عزمه على مواجهة اللاعبين الذين يقدمون أداء أقل من المستوى المطلوب.

وسيتولى تن هاغ تدريب مانشستر يونايتد بداية من الموسم القادم خلفا للمدرب المؤقت الحالي الألماني رالف رانجنيك الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم.

الخلافات ظهرت مبكرا.. ستيف مكلارين أول صدام بين تين هاغ ومانشستر يونايتد https://t.co/PSqqTGI30C pic.twitter.com/S7K0lhNIRg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وأشار تن هاغ إلى أن الانتقال من الدوري الهولندي إلى فريق مليء بالأسماء الكبيرة لن يغير أسلوبه التدريبي قائلا في تصريحات لصحيفة تراو الهولندية: ”لن أغير آرائي الخاصة بالتدريب“.

وأضاف: ”يتحدد أسلوب لعبك بناء على ما لديك من عناصر لكني أحدد المعايير والمستويات المرتبطة بذلك“.

وتابع المدرب الهولندي أنه لا يقدم أي تنازلات في مثل هذه المواقف موضحا أن مثل هذه النقاشات ستتم خلف أبواب مغلقة“.

رسميا.. إريك تن هاج مديرا فنيا لمانشستر يونايتد حتى 2025 https://t.co/8aRQWRI6nH pic.twitter.com/JNhBpFu6mp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وأكد تن هاغ أيضا أنه سيلعب دورا كبيرا في صفقات الانتقالات في يونايتد وهو ما اشترطه قبل القبول بتولي المهمة.

وأوضح تن هاغ أيضا أنه مستعد للاهتمام الإعلامي الكبير المتوقع خلال عمله في أولد ترافورد بما أنه سيكون مسؤولا عن النتائج.

وتولى تن هاغ تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2017، وقاد الفريق في 210 مباريات، حقق الفوز في 156 مباراة، وتعادل في 25 مباراة، وخسر في 29، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وحقق تن هاغ مع أياكس لقب الدوري الهولندي مرتين، إضافة إلى لقبين في كأس هولندا، ولقب في كأس السوبر الهولندي، وصعد معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يكافح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، علما أنه ودع من دور الـ16 في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.