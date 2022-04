فابريزيو رومانو: غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي هذا الصيف

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي هذا الصيف.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي“، والمتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي في الصيف، الخطة واضحة منذ أشهر حيث إنهم يعملون على صفقة إيرلينغ هالاند وينتهي عقدهم في عام 2023“.

Gabriel Jesus will leave Man City in the summer, the plan is clear since months as they're working on Haaland deal and contract expires in 2023. 🇧🇷 #MCFC

Arsenal interest is confirmed and serious, as per @jorgenicola @David_Ornstein – but still no bid/direct talks between clubs. pic.twitter.com/akinrtEy7i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2022