فابريزيو رومانو: غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي هذا الصيف

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي هذا الصيف.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي“، والمتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي في الصيف، الخطة واضحة منذ أشهر حيث إنهم يعملون على صفقة إيرلينغ هالاند وينتهي عقدهم في عام 2023“.

Gabriel Jesus will leave Man City in the summer, the plan is clear since months as they're working on Haaland deal and contract expires in 2023. 🇧🇷 #MCFC Arsenal interest is confirmed and serious, as per @jorgenicola @David_Ornstein – but still no bid/direct talks between clubs. pic.twitter.com/akinrtEy7i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2022

وأضاف: ”آرسنال مهتم بالتعاقد مع جيسوس، ولكن حتى الآن لا توجد محادثات مباشرة بين الناديين“.

وشارك جيسوس في 34 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وانضم جيسوس، البالغ من العمر 25 عاما لمانشستر سيتي من بالميراس في يناير 2017 مقابل 32 مليون يورو ولعب مع السيتي 229 مباراة سجل فيها 89 هدفا وصنع 45.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن آرسنال سيسعى إلى تعزيز خطه الهجومي في فترة الانتقالات الصيفية مع استعداد ألكسندر لاكازيت وإدوارد نيكيتاه لمغادرة النادي بشكل مجاني.

وبالتالي لن يكون لدى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للغانرز سوى المهاجمين غابرييل مارتينيلي ونيكولاس بيبي كخيارين أساسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا أجرى محادثات مع ممثلي المنتخب البرازيلي الدولي لعدد من الأشهر ، بينما عمل المدرب أرتيتا معه في منصبه السابق في ملعب الاتحاد.

«ديلي ميل»: #مانشستر_سيتي يوافق على منح هالاند 500 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً https://t.co/aoiKIG5gJW — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) April 19, 2022

ومن المرجح أن يتقلص دور جيسوس في مانشستر سيتي إذا أكمل النادي التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الصيف المقبل.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ قد ذكرت قبل أيام أن مانشستر سيتي وافق على منح هالاند راتبا أسبوعيا يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يجعله أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أنه من المتوقع الآن أن يدفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يبلغ 63 مليون جنيه إسترليني لبروسيا دورتموند، وأشارت إلى أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فمن المحتمل أن يتم إبرام صفقة مدتها خمس سنوات في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

وحصل غابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي على 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.