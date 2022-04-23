رياضة

فابريزيو رومانو: غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي هذا الصيف
تاريخ النشر: 23 أبريل 2022 10:00 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2022 10:10 GMT

فابريزيو رومانو: غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي هذا الصيف

جيسوس انضم لمانشستر سيتي من بالميراس في يناير 2017 مقابل 32 مليون يورو ولعب مع السيتي 229 مباراة سجل فيها 89 هدفا وصنع 45.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي هذا الصيف.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي“، والمتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”غابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي في الصيف، الخطة واضحة منذ أشهر حيث إنهم يعملون على صفقة إيرلينغ هالاند وينتهي عقدهم في عام 2023“.

وأضاف: ”آرسنال مهتم بالتعاقد مع جيسوس، ولكن حتى الآن لا توجد محادثات مباشرة بين الناديين“.

وشارك جيسوس في 34 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وانضم جيسوس، البالغ من العمر 25 عاما لمانشستر سيتي من بالميراس في يناير 2017 مقابل 32 مليون يورو ولعب مع السيتي 229 مباراة سجل فيها 89 هدفا وصنع 45.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن آرسنال سيسعى إلى تعزيز خطه الهجومي في فترة الانتقالات الصيفية مع استعداد ألكسندر لاكازيت وإدوارد نيكيتاه لمغادرة النادي بشكل مجاني.

وبالتالي لن يكون لدى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للغانرز سوى المهاجمين غابرييل مارتينيلي ونيكولاس بيبي كخيارين أساسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا أجرى محادثات مع ممثلي المنتخب البرازيلي الدولي لعدد من الأشهر ، بينما عمل المدرب أرتيتا معه في منصبه السابق في ملعب الاتحاد.

ومن المرجح أن يتقلص دور جيسوس في مانشستر سيتي إذا أكمل النادي التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الصيف المقبل.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ قد ذكرت قبل أيام أن مانشستر سيتي وافق على منح هالاند راتبا أسبوعيا يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يجعله أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أنه من المتوقع الآن أن يدفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يبلغ 63 مليون جنيه إسترليني لبروسيا دورتموند، وأشارت إلى أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فمن المحتمل أن يتم إبرام صفقة مدتها خمس سنوات في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

وحصل غابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي على 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

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