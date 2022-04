رالف رانجنيك: بول بوغبا لن يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

قال المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا لن يجدد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد بوغبا، البالغ من العمر 29 عاما، في يونيو المقبل، علما أنه انتقل إلى أولد ترافورد في صفقة مكلفة صيف عام 2016.

After announcing Paul Pogba's imminent departure, Ralf Rangnick answered on Eric Bailly asking to 'play more' on Instagram comments. 🔴⤵️ #MUFC

"If it’s true what you told me, that should not happen in a football club – no matter in which league", Rangnick said via @utdreport.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2022