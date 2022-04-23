رالف رانجنيك: بول بوغبا لن يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

قال المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا لن يجدد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد بوغبا، البالغ من العمر 29 عاما، في يونيو المقبل، علما أنه انتقل إلى أولد ترافورد في صفقة مكلفة صيف عام 2016.

After announcing Paul Pogba's imminent departure, Ralf Rangnick answered on Eric Bailly asking to 'play more' on Instagram comments. 🔴⤵️ #MUFC "If it’s true what you told me, that should not happen in a football club – no matter in which league", Rangnick said via @utdreport. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2022

ونقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي“، والمتخصص في سوق الانتقالات، عن رانجنيك قوله إن بوغبا لن يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وكان عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد ينتهي صيف 2021 مع بند يتيح للنادي تجديد عقده لمدة موسم واحد، وهو ما فعلته إدارة النادي قبل نحو عام لمنع انتقاله إلى ريال مدريد.

🗣️ رالف رانغنيك: "لم أتحدث مع بول بوغبا عن صيامه في شهر رمضان.. إنه لاعب محترف ويعرف كيف يتعامل مع ذلك". pic.twitter.com/WWkwlPpKub — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس صيف عام 2016 مقابل 152 مليون يورو، علما أنه انضم أولا لفريق مانشستر يونايتد تحت 18 عاما، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس صيف عام 2012 في صفقة انتقال مجاني.

ويعاني بوغبا من إصابة في ربلة السابق ومن المتوقع أن يعود في 2 مايو، ما يعني نهاية مشواره مع الفريق. وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن بوغبا شارك الموسم الحالي في 27 دقيقة بواقع 1782 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع 8.

وبالمجمل لعب بوغبا مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد 233 مباراة سجل فيها 39 هدفا وصنع 51.

رد فعل بول بوغبا بعد فوز #مانشستر_يونايتد على #نوريتش_سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بوغبا ذهب إلى جماهير مانشستر يونايتد التي أطلقت صافرات استهجان ضد الفرنسي وزملائه خلال المباراة وقال "لا أسمعكم".#مانشستر_يونايتد_نوريتش pic.twitter.com/McHHftLQFr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

ونال بوغبا مع مانشستر يونايتد لقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في الدوري الأوروبي.

وقبل أيام قالت شبكة ”فوت ميركاتو“ الفرنسية إن بوغبا يقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وأضافت أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، مقتنع بأن بوغبا مناسب لخط وسط الفريق، وأشارت إلى أن البرازيلي التقى شخصيًا ببوغبا وأكدت أن اللاعب مستعد للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وكان بوغبا على رادار ريال مدريد وبرشلونة قبل سنوات لكن يبدو أن الثنائي الإسباني تراجعا عن ضم لاعب الوسط الفرنسي.

راتب بوغبا يثير غضب زملائه في مانشستر يونايتد ويدفعهم للتمرد https://t.co/H7WohtOtQQ pic.twitter.com/14RqrALpkY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

يشار إلى أن بوغبا خلال 4 سنوات مع يوفنتوس شارك في 178 مباراة سجل فيها 34 هدفا وصنع 40 ونال معه 4 ألقاب في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 54 نقطة من 33 مباراة ويكافح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.