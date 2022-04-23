غاري نيفيل يعتذر بعد تصريحاته عن تدخلات حنبعل المجبري في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

رد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على إشادة المدافع السابق لمانشستر يونايتد غاري نيفيل والمحلل التلفزيوني الحالي بالتدخلات القوية للدولي التونسي الشاب حنبعل المجبري خلال لقاء مانشستر يونايتد وليفربول 0-4 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء.

وشارك الدولي التونسي الشاب رفقة مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من اللقاء وحصل على بطاقة صفراء بسبب تدخلاته القوية، وقال غاري نيفيل: ”كان يتوجب انتظار دخول لاعب شاب مثل حنبعل حتى يظهر لبقية اللاعبين كيف يتم وضع القدم على الكرة ورفع نسق الركض بسرعة ورفع التحدي. أنا فخور بما قدمه وأتمنى أن يكون بقية اللاعبين مثله“.

🗣️ غاري نيفيل يُشيد بلاعب الوسط التونسي حنبعل المجبري 🔴 "اتمنى لو كان لاعبي #مانشستر_يونايتد مثل حنبعل.. أنا فخور به"#ليفربول_مانشستر_يونايتد #ليفربول_يونايتد pic.twitter.com/JcA06gs1NJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2022

وأثارت تصريحات غاري نيفيل غضب كلوب مدرب ليفربول الذي اعتبر أنها تشجع على التدخلات العنيفة وإصابة اللاعبين، وقال قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز : ”لقد لعبت 325 مباراة كرة قدم احترافية ولولا الاندفاع واللياقة البدنية لما لعبت أيا منها. كانت قوتي الوحيدة التي أمتلكها، لذا فهي تناسبني تمامًا ولكنها تظل محترمة. بالطبع، يمكن أن تحدث الأشياء في كرة القدم، إنها لعبة عالية السرعة، لكن ليس تلك الأنواع من الأشياء التي لا تهتم فيها بمحترف آخر يريد اللعب مرة أخرى في غضون أيام قليلة أيضًا“.

وطالب كلوب غاري نيفيل بالاعتذار وقال: ”على غاري نيفيل تقديم الاعتذار بسبب ما قاله بعد المباراة، هناك فرق بين الاندفاع والعنف، ليس لدي أي مشكلة مع لاعب مانشستر يونايتد الشاب (حنبعل المجبري) لقد دخل اللقاء وكان سريعا جدا وأراد أن يترك انطباعا جيدا، لكن من غير المقبول أن تحاول إنهاء مشاكل فريقك من خلال الاعتداء على لاعبي الفريق المنافس وهو ما قد يؤدي إلى إصابتهم“.

🗣 ستيفن جيرارد يتحدث عن يورغن كلوب 🔴 بين كل مليون شخص يتواجد شخص موهوب مثل كلوب .. على جماهير ليفربول الأستمتاع بما يقدمه الألماني pic.twitter.com/8GwmTXpng2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

واعتذر غاري نيفيل فعلا عن تصريحاته وأكد أن تدخلات الدولي التونسي الشاب كان من الممكن أن تؤدي لإصابات في صفوف لاعبي الفريق المنافس.

ويلتقي ليفربول في لقاء قوي مع جاره إيفرتون غدا الأحد في ديربي الميرسيسايد حيث تتباين طموحات الفريقين بين ليفربول الراغب في الاستمرار في الضغط على مانشستر سيتي من أجل الفوز باللقب وإيفرتون الساعي للهروب من صراع النزول.