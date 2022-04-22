ليكيب: صراع جديد بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بشأن رياض محرز

يعتبر الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي أحد اللاعبين المرشحين لإشعال صراعات قوية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل بالنظر لكون عقده ينتهي، صيف 2023، وتعثر مفاوضات تجديد عقده.

ولم تنجح إدارة مانشستر سيتي بتجديد عقد النجم الجزائري الذي يعتبر أحد أفضل نجوم الفريق هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفًا، و7 تمريرات حاسمة في كل المنافسات، رغم تقارير إعلامية تشير لكونه على مقربة من تجديد عقده.

وأصبح رياض محرز قائد المنتخب الجزائري محط اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى حيث ذكرت صحيفة ”ليكيب“ أن هنالك حربًا قوية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد للظفر بخدماته.

وبحسب الصحيفة، فإن باريس سان جيرمان يدرس وضعية الدولي الجزائري للتعاقد معه، الصيف المقبل، ليكون بديلًا للأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي ينتهي عقده، وسيرحل مجانًا ويثير بدوره صراعًا بين عدة أندية أوروبية أبرزها يوفنتوس الإيطالي.

كما ذكرت الصحيفة أن ريال مدريد بدوره يراقب وضعية رياض محرز وتطورات قضية تجديد عقده للتعاقد معه الصيف المقبل.

وتبلغ قيمة انتقال النجم الجزائري البالغ من العمر 31 سنة ما بين 30 و40 مليون يورو لكون عقده ينتهي، صيف 2023، وبإمكانه الرحيل مجانًا بعد نهايته.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن خطة ريال مدريد بشأن النجم الجزائري رياض محرز تتضمن خطتين الأولى أن يتوجه نحوه هذا الصيف في حال التأكد من وضعه في السوق من طرف مانشستر سيتي أو انتظار، صيف 2023، والتعاقد معه مجانًا بعد نهاية عقده لكون إدارة الفريق الإسباني غير واثقة من رغبة الفريق الإنجليزي بيع نجمه.