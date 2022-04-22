موعد مثول زوما مدافع وست هام أمام المحكمة بعد حادثة ركل قطته

يمْثُل مدافع وست هام كورت زوما أمام المحكمة، الشهر المقبل، بعد أن تمت مقاضاته من قِبل ”الجمعية الملكية لمنع القسوة مع الحيوانات“ بعد أن ركل قطته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ أنه من المقرر أن يمثل زوما (27 عامًا) مدافع وست هام أمام محكمة ”باركينغسايد ماجيستراتيس“، يوم 24 مايو.

وتتم مقاضاة زوما وشقيقه يوان، الذي يلعب لفريق داغينهام، وفقًا لقانون رعاية الحيوان.

وشُوهد اللاعب الفرنسي الدولي وهو يركل ويضرب إحدى قططه في لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير، بعد ذلك قامت الجمعية الملكية لمنع القسوة مع الحيوانات بأخذ قطتيه وأدخلتهما دار رعاية.

وحصل ”يوان زوما“ على عقوبة الإيقاف من قبل ناديه، الشهر الماضي، بعدما قال إنه كان مسؤولًا عن تصوير الواقعة، ولكن ”كورت زوما“ أكمل اللعب مع وست هام حتى تعرض لإصابة في الكاحل قبل أسبوعين.

ويأتي موعد المحاكمة يأتي بعد 6 أيام من نهائي بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

ويلتقي وست هام مع آينتراخت فرانكفورت في الدور قبل النهائي من البطولة، حيث تقام مباراة الذهاب في لندن، يوم الخميس المقبل.