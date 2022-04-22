رانجنيك يلمّح إلى نهاية موسم بوغبا مع مانشستر يونايتد

ألمح المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الألماني رالف رانجنيك، إلى أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا قد لعب آخر مباراة له مع الفريق.

وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي: ”بالنسبة لبول، ومثلما تظهر نتائج الأشعة التي أجريناها، أمس الأول، ليس من المرجح أن يلعب مجددًا حتى نهاية الموسم“.

وبسؤاله حول إذا ما كان بوغبا قد لعب مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد، قال رانجنيك: ”الطبيب أخبرني أن الأمر سيستغرق 4 أسابيع كحد أدنى له للتعافي، وستكون آخر مباراة في نهاية مايو/ أيار المقبل“.

وأضاف: ”لا أعتقد أنه من المرجح أنه سيلعب مجددًا“.

تقارير صحفية تؤكد أن بول بوغبا سيرحل عن مانشستر يونايتد في نهاية الموسم. ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هي الأندية المهتمة بالتعاقد معه. pic.twitter.com/MBmmHZNy8A — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، إلى الفريق مجددًا، في العام 2016، بعد فترة ناجحة في يوفنتوس الإيطالي، وذلك مقابل رقم قياسي عالمي في سوق الانتقالات وقتها.

لكن عودة بوغبا لم تحقق فائدة لأي من الطرفين، ويبدو أن الفائز بكأس العالم سيغادر مانشستر يونايتد هذا الصيف مع نهاية عقده.

ولا يوجد إلا القليل من الدلائل على موافقته على تجديد عقده مع الفريق، الأمر الذي يعني أن الدقائق العشر التي خاضها قبل الخروج مصابًا في ربلة الساق في المباراة التي خسرها الفريق 0-4 أمام ليفربول قد تكون الأخيرة له مع الفريق.

ويعد بوغبا واحدًا من اللاعبين المرشحين للرحيل، خلال الصيف المقبل، والذي سيتضمن بعض التغييرات بعد التعاقد مع المدرب الهولندي إيرك تن هاغ.

وسيحل مدرب أياكس محل النرويجي أولي غونار سولشاير، الصيف المقبل، حيث وقَّع على عقد يمتد، حتى عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.