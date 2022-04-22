رياضة

رانجنيك يلمّح إلى نهاية موسم بوغبا مع مانشستر يونايتد
تاريخ النشر: 22 أبريل 2022 18:57 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2022 20:00 GMT

رانجنيك يلمّح إلى نهاية موسم بوغبا مع مانشستر يونايتد

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.

+A -A

ألمح المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الألماني رالف رانجنيك، إلى أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا قد لعب آخر مباراة له مع الفريق.

وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي: ”بالنسبة لبول، ومثلما تظهر نتائج الأشعة التي أجريناها، أمس الأول، ليس من المرجح أن يلعب مجددًا حتى نهاية الموسم“.

وبسؤاله حول إذا ما كان بوغبا قد لعب مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد، قال رانجنيك: ”الطبيب أخبرني أن الأمر سيستغرق 4 أسابيع كحد أدنى له للتعافي، وستكون آخر مباراة في نهاية مايو/ أيار المقبل“.

وأضاف: ”لا أعتقد أنه من المرجح أنه سيلعب مجددًا“.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، إلى الفريق مجددًا، في العام 2016، بعد فترة ناجحة في يوفنتوس الإيطالي، وذلك مقابل رقم قياسي عالمي في سوق الانتقالات وقتها.

لكن عودة بوغبا لم تحقق فائدة لأي من الطرفين، ويبدو أن الفائز بكأس العالم سيغادر مانشستر يونايتد هذا الصيف مع نهاية عقده.

ولا يوجد إلا القليل من الدلائل على موافقته على تجديد عقده مع الفريق، الأمر الذي يعني أن الدقائق العشر التي خاضها قبل الخروج مصابًا في ربلة الساق في المباراة التي خسرها الفريق 0-4 أمام ليفربول قد تكون الأخيرة له مع الفريق.

ويعد بوغبا واحدًا من اللاعبين المرشحين للرحيل، خلال الصيف المقبل، والذي سيتضمن بعض التغييرات بعد التعاقد مع المدرب الهولندي إيرك تن هاغ.

وسيحل مدرب أياكس محل النرويجي أولي غونار سولشاير، الصيف المقبل، حيث وقَّع على عقد يمتد، حتى عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play