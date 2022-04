غوارديولا: هكذا سيتعامل مانشستر سيتي مع مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيتعامل مع جميع مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مثل النهائيات؛ لإحباط انتفاضة غريمه ليفربول، داعيا فريقه إلى الاستفادة من خبرته السابقة في حسم اللقب في الرمق الأخير.

وحصد سيتي المتصدر 77 نقطة من 32 مباراة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة على ليفربول الذي لا يكل ولا يمل، والساعي لحرمان سيتي من الفوز بلقبين متتاليين في الدوري، بينما يخوض واتفورد منافسه يوم السبت معركة لتجنب الهبوط.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن هذه العوامل تعني أن على فريقه تطوير عقلية الحسم وتوجيه ضربة قاضية للمنافسين.

وأضاف: ”بالتأكيد لا يمكننا التفريط في أي نقاط، والأمر ينطبق أيضا على المنافسين“.

