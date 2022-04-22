شاهد عرض قميص مارادونا "يد الرب" للبيع في دار للمزادات (فيديو)

كشفت دار ”سوذبيز“ للمزادات في العاصمة البريطانية لندن قميص أسطورة كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي خاض به مباراة كأس العالم الشهيرة أمام إنجلترا.

والقميص مملوك للاعب وسط منتخب إنجلترا السابق ستيف هودج الذي تبادل القمصان مع مارادونا بعد أن فازت الأرجنتين بالمباراة 2-1 بفضل هدفين لمارادونا وجاء الثاني من مجهود فردي ويعتبر من أعظم الأهداف على الإطلاق.

2) Maradona vs England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (1986) – “Hand of God” Goal pic.twitter.com/OVn7JkVz1c — Barça Eleven (@BarcaEleven_) April 2, 2022

وكان مارادونا قل قد ارتدى هذا القميص خلال مباراة إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986 على الأراضي المكسيكية في مواجهة تاريخية بسبب حرب فوكلاند وما شهده الشوط الثاني من أحداث.

فهناك كان لاعب الوسط الإنجليزي السابق ستيف هودج قد طلب من مارادونا قميصه عقب المباراة، واحتفظ به حتى الآن وسبق أن أعاره للمتحف الوطني لكرة القدم في إنجلترا، قبل أن يقرر بيعه حالياً.

وكشف برام واشتر رئيس قسم المتعلقات الحديثة في دار سوثبيز أن سعر القميص يتراوح من 4 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني أو 4.8 مليون و7.2 مليون يورو.

وأوضح واشتر ”وصل اليوم عرض بأربعة ملايين. أعتقد أن القطعة ستباع بسعر أعلى من التقديرات وتصبح أثمن قطعة من عالم كرة القدم تباع في المزادات“.

قميص مارادونا الذي خاض به مباراة إنكلترا الشهيرة مطروح للبيع في مزاد علني في لندن..

وتم مسبقاً تلقي عروضاً بالحد الأدنى لسعر القميص البالغ أربعة ملايين جنيهاً استرلينياً، مع تبقي أسبوعين على نهاية تاريخ دخول المزاد. pic.twitter.com/sYsDrvN5y2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 22, 2022

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وإنجلترا آنذاك بالتعادل السلبي، وفي مطلع الشوط الثاني سجل مارادونا هدفا بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون، فاحتج الإنجليز طويلا، لكن الحكم التونسي، علي بن ناصر، لم يكترث وأصر على احتساب الهدف.

واعترف مارادونا بعد المباراة بأنه استخدم يده للتسجيل، معتبرا أنها ”يد الرب“.

وبعد أربع دقائق سجل مارادونا أجمل هدف في تاريخ كأس العالم، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وقدم لمحات فنية ساحرة بقدمه اليسرى، ليراوغ ستة لاعبين إنجليز، بمن فيهم الحارس، قبل أن يودع الكرة بكل هدوء في الشباك.

وبعد وفاة مارادونا في 2020، قال هودج إن القميص ليس للبيع.

ويعتبر قميص الأسطورة البرازيلي بيليه من نهائي كأس العالم 1970 أغلى قميص كرة قدم يُباع في مزاد وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. وبلغ سعره 157750 جنيها إسترلينيا في 2002 أي ثلاثة أضعاف السعر المتوقع.

وينظر إلى مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور. وتوفي عن 60 عاما في 2020 بسبب أزمة قلبية.