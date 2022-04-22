هل يرحل هاري ماغواير عن مانشستر يونايتد بعد تلقيه تهديدا بوجود قنبلة في منزله؟

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الشرطة البريطانية وفريق المتخصصين في الانفجارات والقنابل قاموا بفحص دقيق لمنزل المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد لكنهم لم يجدوا أي أثر لقنبلة قابلة للانفجار.

وكان المدافع الإنجليزي قد تلقى تهديدا من مشجع عبر رسالة إلكترونية بوجود قنبلة على وشك الانفجار في منزله مما دفعه لإبلاغ الشرطة وتأمين عائلته المكونة من زوجته فيرن هوكينز وابنتيه.

صحيفة ذا صن البريطانية: "الشرطة وكلاب بوليسية مدربة تنتقل إلى منزل هاري ماغواير بعدما تلقى تحذيرًا هو وعائلته عبر الإيميل من شخص مجهول بزرع قنبلة في منزله وأنه على وشك تفجيرها ". pic.twitter.com/6yMbf6CYti — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وأصيب ماغواير بصدمة من التهديد ولم يكن يتوقع أن تصل الانتقادات التي تعرض لها بسبب مستواه لتهديد حياته وحياة عائلته، لكنه يصر على البقاء في مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة ”صن“ لم تكشف الشرطة عن محتوى الرسالة التي توصل بها هاري ماغواير، لكنها فقط أشارت إلى تهديد بوجود قنبلة في المنزل الذي انتقل إليه اللاعب في الأشهر الماضية وتبلغ قيمته حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني.

وأكد مصدر مقرب من ماغواير للصحيفة أن الدولي الإنجليزي لن يرضخ للتهديدات ولن يرحل عن مانشستر يونايتد وقال: ”هاري ماغواير لن يطرد من مانشستر يونايتد بسبب هذا النوع من التهديد“.

🗣 هاري ماغواير قبل مواجهة #ليفربول: سنذهب إلى الأنفيلد من أجل الحصول على الثلاث نقاط تمركز ماغواير في الهدف الأول الذي سجله لويس دياز بتمريرة من محمد صلاح #ليفربول_مانشستر_يونايتد #ليفربول_يونايتد pic.twitter.com/lYnmbBJR6M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2022

وأضاف المصدر: ”ستكون أولويته الأولى دائمًا سلامة عائلته، لكن لديه أيضًا قوة الشخصية للتعامل مع ذلك. إنه يبدو وكأنه عمل من معجب جبان“.

وأكد أن العمل الجبان من المشجع وصمة عار على أسم ناد كبير وعريق كمانشستر يونايتد وقال: ”إذا تبين أن هذا هو الحال، فهو وصمة عار كاملة على اسم ناد فخور بكرة القدم“.

وتعرض ماغواير لانتقادات كبيرة بسبب مستواه في الموسم الحالي والسخرية أيضا من تسببه في إصابات لزملائه، خاصة بعد الخسارة أمام المنافس التقليدي ليفربول 4-0 في لقاء مؤجل عن الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء.

ودفع مانشستر يونايتد مبلغا يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني لشراء هاري ماغواير من ليستر سيتي وهو ما يجعله أغلى مدافع في التاريخ متجاوزا الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الذي انضم للريدز من ساوثهامبتون في يناير 2019.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد أعلن رسميا تعيين إريك تين هاغ مديرا فنيا للفريق الأول، اعتبارا من نهاية الموسم الحالي حتى عام 2025.