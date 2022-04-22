رياضة

هل يرحل هاري ماغواير عن مانشستر يونايتد بعد تلقيه تهديدا بوجود قنبلة في منزله؟
تاريخ النشر: 22 أبريل 2022 7:09 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2022 8:05 GMT

هل يرحل هاري ماغواير عن مانشستر يونايتد بعد تلقيه تهديدا بوجود قنبلة في منزله؟

مانشستر يونايتد دفع مبلغا يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني لشراء هاري ماغواير من ليستر سيتي وهو ما يجعله أغلى مدافع في التاريخ متجاوزا الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول.

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الشرطة البريطانية وفريق المتخصصين في الانفجارات والقنابل قاموا بفحص دقيق لمنزل المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد لكنهم لم يجدوا أي أثر لقنبلة قابلة للانفجار.

وكان المدافع الإنجليزي قد تلقى تهديدا من مشجع عبر رسالة إلكترونية بوجود قنبلة على وشك الانفجار في منزله مما دفعه لإبلاغ الشرطة وتأمين عائلته المكونة من زوجته فيرن هوكينز وابنتيه.

وأصيب ماغواير بصدمة من التهديد ولم يكن يتوقع أن تصل الانتقادات التي تعرض لها بسبب مستواه لتهديد حياته وحياة عائلته، لكنه يصر على البقاء في مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة ”صن“ لم تكشف الشرطة عن محتوى الرسالة التي توصل بها هاري ماغواير، لكنها فقط أشارت إلى تهديد بوجود قنبلة في المنزل الذي انتقل إليه اللاعب في الأشهر الماضية وتبلغ قيمته حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني.

وأكد مصدر مقرب من ماغواير للصحيفة أن الدولي الإنجليزي لن يرضخ للتهديدات ولن يرحل عن مانشستر يونايتد وقال: ”هاري ماغواير لن يطرد من مانشستر يونايتد بسبب هذا النوع من التهديد“.

وأضاف المصدر: ”ستكون أولويته الأولى دائمًا سلامة عائلته، لكن لديه أيضًا قوة الشخصية للتعامل مع ذلك. إنه يبدو وكأنه عمل من معجب جبان“.

وأكد أن العمل الجبان من المشجع وصمة عار على أسم ناد كبير وعريق كمانشستر يونايتد وقال: ”إذا تبين أن هذا هو الحال، فهو وصمة عار كاملة على اسم ناد فخور بكرة القدم“.

وتعرض ماغواير لانتقادات كبيرة بسبب مستواه في الموسم الحالي والسخرية أيضا من تسببه في إصابات لزملائه، خاصة بعد الخسارة أمام المنافس التقليدي ليفربول 4-0 في لقاء مؤجل عن الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء.

ودفع مانشستر يونايتد مبلغا يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني لشراء هاري ماغواير من ليستر سيتي وهو ما يجعله أغلى مدافع في التاريخ متجاوزا الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الذي انضم للريدز من ساوثهامبتون في يناير 2019.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد أعلن رسميا تعيين إريك تين هاغ مديرا فنيا للفريق الأول، اعتبارا من نهاية الموسم الحالي حتى عام 2025.

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