كريستيانو رونالدو يشكر المتعاطفين بعد وفاة طفله الرضيع

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة شكر لمتابعيه عبر موقع ”فيسبوك“ بعد التعاطف معه عقب وفاة طفله الرضيع“.

وكتب رونالدو عبر موقع ”فيسبوك“: ”البيت السعيد أخيرا، جيو وطفلتنا الصغيرة أخيرا معا معنا، نريد أن نشكر الجميع على كل الكلمات واللفتات الرقيقة، دعمكم مهم جدا وشعرنا جميعا بالحب والاحترام اللذين تكنونه لعائلتنا، الآن حان الوقت لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها للتو في هذا العالم“.

وكان كريستيانو رونالدو قد وجه الشكر إلى جماهير ليفربول؛ بسبب دعمها له خلال مباراة الفريقين والتي غاب عنها المهاجم البرتغالي الدولي؛ بسبب وفاة ابنه الرضيع.

وعبرت جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد عن تضامنها وتعاطفها مع رونالدو ووقفوا في المدرجات في الدقيقة السابعة مرددين: ”لن تسير وحدك“، بينما صفقت جماهير يونايتد.

وارتدى الفريقان شارات سوداء، بينما وصف يورغن كلوب مدرب ليفربول الدعم الجماهيري لرونالدو بأنه كان ”لقطة المباراة“.

وتعليقا على المشهد كتب رونالدو عبر موقع ”إنستغرام“: ”عالم واحد… رياضة واحدة وأسرة عالمية واحدة… شكرا أنفيلد. أنا وأسرتي لن ننسى أبدا لحظة الاحترام والتعاطف هذه“.

وفاة طفل كريستيانو رونالدو الرضيع https://t.co/gsrbxuQmMA pic.twitter.com/ZYojx5kEC4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

ويوم الإثنين الماضي، أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفاة طفله الرضيع.

وكتب رونالدو في بيان: ”ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا الصغير، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، نود أن نشكر الأطباء والممرضين على كل الرعاية والدعم المقدمين، نحن منهارون ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب جدا، ولدنا أنت ملاكنا، سنحبك للأبد“.

وغاب رونالدو عن مانشستر يونايتد مع ليفربول، يوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت فوز الريدز 4/0.

يشار إلى أن رونالدو، الذي يبلغ من العمر 37 عاما، والذي عاد إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، سجل مع فريقه 21 هدفا وصنع 3 في 35 مباراة الموسم الحالي في مختلف المسابقات.