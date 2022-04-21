9 اتهامات خضع لها بنجامين ميندي في جلسة استماع قبل محاكمته بتهمة الاغتصاب

جرى اليوم الخميس، عقد جلسة استماع قبل المحاكمة بشأن مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الفرنسي بنجامين ميندي، الذي يواجه سلسلة مزاعم بارتكاب جرائم جنسية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه وجهت إلى ميندي (27 عاماً) 9 اتهامات – من بينها 7 تهم بالاغتصاب – تشمل 6 ضحايا.

ومن المقرر أن تتم محاكمة اللاعب الفرنسي الدولي في 25 يوليو القادم، مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري (40 عاماً) الذي يواجه اتهامات مماثلة.

وتم إعفاء ميندي وماتوري، اللذين تم الإفراج عنهما بكفالة، من حضور الجلسة التي استمرت حوالي 20 دقيقة.

وتتضمن جرائم ميندي المزعومة سبع تهم اغتصاب بحق أربع نساء، فيما اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي عليها، بالإضافة لامرأة أخرى اتهمته بالشروع في اغتصابها.

في المقابل، وجهت اتهامات إلى ماتوري (40 عاماً) بارتكاب 10 جرائم تتعلق بسبع نساء، من بينها سبع تهم اغتصاب بحق خمس نساء، وثلاث جرائم اعتداء جنسي.

جميع تلك الجرائم تم ارتكابها في فترة زمنية بين أواخر 2020 وأغسطس 2021، وتم القبض على ميندي وماتوري في 26 أغسطس من العام الماضي.

لا يمكن تحديد هوية أي من النساء من الناحية القانونية.

يذكر أن ميندي انضم لمانشستر سيتي عام 2017، قادماً من موناكو الفرنسي، قبل أن يتم إيقافه من جانب إدارة النادي الإنجليزي بعد توجيه اتهامات له من جانب الشرطة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع أخرى لكلا المتهمين في 23 مايو المقبل.