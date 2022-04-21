هاري ماغواير يتلقى تهديدًا بوجود قنبلة على وشك الانفجار في منزله

تلقى هاري ماغواير قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهديدًا بوجود قنبلة على وشك الانفجار في منزله.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية تقريرًا قالت فيه، إن ماغواير تلقى تحذيرًا هو وعائلته عبر البريد الإلكتروني من شخص مجهول بتواجد قنبلة تم زرعها بالمنزل، وأنه على وشك تفجيرها.

صحيفة ذا صن البريطانية: "الشرطة وكلاب بوليسية مدربة تنتقل إلى منزل هاري ماغواير بعدما تلقى تحذيرًا هو وعائلته عبر الإيميل من شخص مجهول بزرع قنبلة في منزله وأنه على وشك تفجيرها ". pic.twitter.com/6yMbf6CYti — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وعلى الفور اتصل ماغواير بالنجدة، التي أرسلت مباشرة رجال الشرطة والكلاب البوليسية إلى قصره للتحقيق، حيث يعيش ماغواير مع خطيبته فيرن هوكينز وابنتيهما.

وأصيب نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا هاري ماغواير بالصدمة بعد تلقيه تهديدًا بوجود قنبلة، وفق ما نشرته الصحيفة، والتي أكدت أن عمليات البحث ما زالت جارية.

وقال متحدث باسم ماغواير للصحيفة: ”خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تلقى هاري تهديدا خطيرا لمنزل عائلته“.

وأضاف: ”لقد أبلغ الشرطة التي تبحث الآن في هذا الأمر. ومن الواضح أن سلامة عائلته ومن حوله هي الأولوية الأولى لهاري“.

وأضاف: ”سيواصل التحضير لمباراة نهاية هذا الأسبوع كالمعتاد ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في هذا الوقت“.

ويعاني فريق مانشستر من سلسلة رهيبة من الخسارة، وآخرها أمام ليفربول يوم الثلاثاء الماضي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتلقى ماغواير وبقية لاعبي فريق يونايتد بانتظام تهديدات بالقتل على حساباتهم الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن سياق هذا التهديد الأخير قد أخذ على محمل الجد.

🗣 شقيقة هاري ماغواير تُهاجم جماهير مانشستر يونايتد على انستغرام 🔴 أخي من افضل اللاعبين هذا الموسم.. يجب على جمهور اليونايتد احترامه وتقديره. pic.twitter.com/763B4PU9Wt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

ونظرًا لحقيقة أنه قائد النادي وعانى من أداء سيئ، فقد تلقى ماغواير انتقادات العديد من الجماهير.

وفي الشهر الماضي تعرض ماغواير لصيحات استهجان من مشجعي فريق الأسود الثلاثة أثناء لعبه لمنتخب بلاده ضد ساحل العاج.

وعين يونايتد تن هاج مدربا جديدا له، اليوم الخميس، ليترك أياكس بعد أن أصبح واحدا من أنجح المدربين في تاريخ النادي الهولندي.